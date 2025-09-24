Aparece una polémica estatua de Trump y Epstein frente al Capitolio
La escultura fue titulada como “Best Friends Forever” (mejores amigos para siempre”, y fue colocada por un grupo anónimo autodenominado como “The Secret Handshake”.
La instalación está hecha de bronce e incluye una placa sarcástica que alude a la relación entre el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y al condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein.
La pieza fue autorizada por el Servicio de Parques Nacionales hasta el domingo, y generó repudio en el entorno de Trump. Calificaron el acto como un ataque político sin fundamento.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.