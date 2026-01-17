Trump se refirió al encuentro con Machado en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump comentó con la prensa sobre la reunión que sostuvo este jueves en la Casa Blanca con María Corina Machado, instancia en que le entregó su Premio Nobel de la Paz.

“Me parecio un gesto muy amable. Y por cierto, creo es una mujer muy buena y volveremos a hablar”, señaló el mandatario.

Esto en medio de la polémica por el regalo que hizo la líder opositora venezolana a Trump. Desde el Instituto del Nobel Noruego recordaron que “el premio en sí, el honor y reconocimiento, permanecen inseparables y unidos a la persona u organización designados como laureados por el Comité Nobel Noruego”.

Fuente del video: El Mundo España