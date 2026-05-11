Plataforma Chile–Finlandia suma hito en desarrollo territorial con la experiencia de Tampere

En el auditorio de Startuplab.01, el primer hub científico-tecnológico de Chile, se realizó el seminario “Desarrollo Regional Inteligente: la experiencia de Finlandia y su relevancia para Chile”, instancia que puso en valor el modelo de la ciudad de Tampere como referente internacional en innovación, desarrollo productivo y sostenibilidad.

La actividad se desarrolló en el marco de la Plataforma Chile–Finlandia para el Desarrollo y Transferencia Tecnológica, iniciativa apoyada por Corfo e implementada por Fundación Chile junto al centro de investigación técnica finlandés VTT, y que busca acelerar la conexión entre capacidades de ambos países en sectores estratégicos. Este encuentro constituye un hito en la implementación de la plataforma, particularmente en su línea de desarrollo territorial inteligente, que se suma a sus otras dos líneas en desarrollo: minería sostenible e industria forestal.

Durante la jornada, el director ejecutivo de la ciudad de Tampere, Pekka Salmi, presentó el modelo de esta región finlandesa, destacando su capacidad de articular actores públicos, privados y académicos en torno a una visión compartida de desarrollo.

El evento contó con la asistencia de representantes de Corfo, entre ellos su gerente de Asuntos Estratégicos, Santiago Browne; representantes de los gobiernos regionales de Atacama y Los Ríos; delegaciones de VTT y de la Embajada de Finlandia; así como representantes de empresas finlandesas y actores del ecosistema de innovación y desarrollo productivo de ambos países.

“Hay mucha evidencia internacional de que los acuerdos binacionales favorecen a las partes porque permiten compartir capacidades y conocimientos en ámbitos de interés mutuo. En esta alianza, nos interesa la conexión con la experiencia de Finlandia en investigación aplicada y su llegada eficiente al mercado. Por nuestra parte, aportamos la posibilidad de pilotear soluciones en sectores donde tenemos escala. Es una relación de complementariedad que genera beneficios para ambos países”, señaló el gerente general de Fundación Chile, Hernán Araneda.

En esa línea, agregó que “el desarrollo regional requiere una mirada integral que combine productividad, competitividad, sustentabilidad, capital social e infraestructura habilitante. Finlandia —y en particular Tampere— ha logrado articular estos elementos de manera ejemplar”.

Plataforma Chile–Finlandia suma hito en desarrollo territorial con la experiencia de Tampere

Por su parte, la embajadora de Finlandia en Chile, Johanna Kotkajärvi, destacó que los desafíos actuales -como la diversificación productiva, la transición energética y la formación de talento- requieren enfoques colaborativos: “Valoramos enormemente la posibilidad de cooperación entre Finlandia y Chile en torno a estos temas, porque sabemos que no se resuelven de manera aislada”, sostuvo.

Uno de los hitos más relevantes de la jornada fue la firma de un acuerdo de colaboración entre Fundación Chile y la ciudad de Tampere, que busca profundizar el trabajo conjunto en el desarrollo de ecosistemas de innovación, el crecimiento de startups y pymes, la formación de capital humano y el desarrollo territorial sostenible. Este acuerdo permitirá conectar capacidades de ambos países en áreas clave como tecnologías avanzadas, descarbonización y ciudades inteligentes, consolidando la cooperación como un eje central de desarrollo.

Durante su presentación, Pekka Salmi destacó que el éxito de Tampere se basa en una cultura de cooperación que atraviesa distintos niveles: gobernanza política, articulación entre municipios, colaboración público-privada y fortalecimiento de ecosistemas de emprendimiento. “Ninguna organización, ciudad o región tiene éxito por sí sola. Los sistemas más resilientes no son los más fuertes individualmente, sino los más conectados colectivamente. Por eso creemos que la cooperación no solo es deseable, es esencial”, afirmó.

La región de Pirkanmaa, donde se encuentra Tampere, con cerca de 550 mil habitantes y 23 municipios, se ha consolidado como uno de los polos más dinámicos de Finlandia, con más de 40 mil empresas, una sólida base universitaria y un ecosistema tecnológico muy activo que se traduce en 3 mil compañías que albergan a 38 mil profesionales del sector.

El encuentro incluyó además un panel sobre colaboración, descentralización y diversificación productiva, moderado por la directora ejecutiva de startuplab.01, Francisca Contreras, en el que participaron el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas; la directora ejecutiva de Ecosistema EIVA, Flavia Perazzo; y el principal de Socio-Economic Development Americas de Anglo American, Diego Sierpe, junto a Pekka Salmi.