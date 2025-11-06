Un mágico momento familiar: padre e hija “invocaron” un rayo tras gritar “shazam”
A través de redes sociales, un padre y su hija compartieron un registro único y mágico que vivieron durante la noche de Halloween.
En medio de las lluvias que afectaron la capital, el hombre le contó a la pequeña la particular historia sobre los rayos: si gritas “Shazam”, podrías invocarlos.
Al principio, la menor tenía miedo, pero igual gritó la palabra, que coincidió con la caída del rayo.
