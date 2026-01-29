¡Un milagro!: Niño despierta de un coma luego de escuchar un video de sus amigos

Tras un accidente automovilístico, Lui Chiux, permanecía en coma desde noviembre del año pasado. Debido a las fuertes lesiones pulmonares y cerebrales, los especialistas descartaban que pudiera despertar.

A pesar del desalentador pronostico, su madre no se rindió y en uno de los hospitales que visitó, un médico le explicó que los sonidos conocidos pueden estimular ciertas áreas del cerebro.

Por lo que, la mujer se dedicó a recopilar los sonidos que a su hijo le gustaban y además le solicitó a su profesora grabar una clase de matemáticas.

Así fue como, su curso lo sorprendió con un emotivo video. “Todos te extrañamos, Chuxi. Si puedes oírnos, por favor abre los ojos”, dijo una de sus compañeras.

Tras varias reproducciones del video, el menor reaccionó: movió sus parpados, sonrió y finalmente, logró recuperar la conciencia tras estar en coma 55 días.