Un objeto brillante iluminó el cielo de Moscú

El registro muestra el paso de un objeto que aún no ha sido identificado y que fue captado la madrugada de este lunes en el cielo de ciudad de Moscú. En las imágenes se observa el objeto dejando una estela de color verde brillante a medida que descendía y parecía desintegrarse.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El director del Centro de Actividades del Proyecto BAS del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, Alexander Rodin, declaró que probablemente no se trataba de un meteorito, sino de un fragmento de basura espacial.

