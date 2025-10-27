Un objeto brillante iluminó el cielo de Moscú
El registro muestra el paso de un objeto que aún no ha sido identificado y que fue captado la madrugada de este lunes en el cielo de ciudad de Moscú. En las imágenes se observa el objeto dejando una estela de color verde brillante a medida que descendía y parecía desintegrarse.
El director del Centro de Actividades del Proyecto BAS del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, Alexander Rodin, declaró que probablemente no se trataba de un meteorito, sino de un fragmento de basura espacial.
