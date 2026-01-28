Vallejo arremete contra la UDI y los acusa de “bloquear” el proyecto de Sala Cuna Universal

Durante la última jornada legislativa en que el Ejecutivo pretendía despachar al menos tres proyectos de ley, uno de ellos, Sala Cuna Universal, el Ejecutivo lanzó duras criticas al partido Unión Demócrata Independiente (UDI) por paralización del debate.

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, arremetió en un punto de prensa en La Moneda, contra UDI. " Después se nos pregunta que más estamos haciendo por inserción laboral, bueno, pregúntenle a la UDI, que acaba de bloquear la posibilidad de que la sala cuna, como mecanismo de mayor inserción laboral de las mujeres, haya fracasado en este periodo legislativo", criticó duramente.

Al ser consultada por el rol del próximo gobierno, señaló que hasta hace unas horas “había una conversación que avizoraba un buen pronostico para votar (...) lo que cambió ahora, particularmente, fue la actitud de la Unión Demócrata Independiente”. Además, agregó: “No sé si hubo una instrucción (...) No quiero especular con eso”.