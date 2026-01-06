Venezuela: Reportan ráfagas de disparos en las inmediaciones del palacio presidencial
La noche de este lunes se difundieron en redes sociales imágenes de detonaciones y ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas. También se reportó la presencia de drones y de hombres armados. Los hechos se producen en la misma jornada en que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina del régimen chavista, dos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.
