Volcán Láscar se mantiene en Alerta Verde tras presentar actividad sísmica

Este domingo, la Red Nacional de Vigilancia Volcánica reportó un incremento de sismicidad en el Volcán Láscar, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

La situación alertó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y tras una evaluación se mantiene en Alerta Verde, pero no presentar peligro para la población.

Usuarios en redes sociales difundieron diversos registros que evidencian la columna de humo que alcanzó 1.100 kilómetros de altura.

El jefe (s) de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Franco Vera, explicó que la actividad volcánica “estuvo acompañada ocasionalmente por emisión de cenizas, las que fueron dispersadas hacia el noroeste y por sismicidad de baja magnitud. Luego de esta actividad, el volcán retornó a su nivel de base, sin cambios evidentes en el comportamiento dinámico”.