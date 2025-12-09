VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Youtuber ruso elevó una cancha de fútbol y jugó a una altura récord

    El influencer ruso Mijaíl Litvin, realizó una performance extrema jugando un partido en una plataforma mientras era sostenida por un globo aerostático a 1.700 metros de altura.

    Por 
    La Tercera TV

    La cancha tiene una dimensión de 16 metros de largo x 10 metros de ancho, con un peso de más de 2,5 toneladas. El insólito proyecto tuvo un costo de más de 390.000 dólares por un vuelo de una hora y media.

    Un representante del Libro de los Récords de Rusia certificó que no existían intentos similares y que ni siquiera el propio Guinness tiene una categoría estipulada para algo así.

    Más sobre:Récord GuinnesYoutuber rusofútbolglobo aerostático

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

    Hasta el 14, nada más...

    La hora de De la Llera: Senado invita al rector UC a entrar de lleno en el debate del FES y gobierno afina el tablero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia
    Chile

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia

    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Trama bielorrusa: Codelco va por los bienes de Vargas, Lagos y Migueles y toma la delantera para que paguen $17 mil millones

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central
    Negocios

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

    Bolsa de Santiago se toma un respiro a la espera de la Fed y el resultado de las elecciones

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post
    Tendencias

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo

    A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno
    El Deportivo

    A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia

    Con el futuro de Ortiz en veremos: los primeros cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix
    Cultura y entretención

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix

    Lotus acusa que el Instituto Nacional del Deporte canceló de forma unilateral el festival Loserville de Limp Bizkit

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein
    Mundo

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para este martes

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile