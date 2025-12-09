Youtuber ruso elevó una cancha de fútbol y jugó a una altura récord

La cancha tiene una dimensión de 16 metros de largo x 10 metros de ancho, con un peso de más de 2,5 toneladas. El insólito proyecto tuvo un costo de más de 390.000 dólares por un vuelo de una hora y media.

Un representante del Libro de los Récords de Rusia certificó que no existían intentos similares y que ni siquiera el propio Guinness tiene una categoría estipulada para algo así.