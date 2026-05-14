Alianzas público-privadas toman protagonismo en la reconstrucción de espacios comunitarios tras incendios en Biobío

Más allá de los daños habitacionales, la emergencia dejó severamente afectados espacios comunitarios clave para la vida cotidiana de cientos de familias en las regiones del Biobío y Ñuble. Según cifras del sistema de Naciones Unidas en Chile, la temporada 2025-2026 dejó más de 1.500 personas damnificadas, cerca de 50 mil evacuados y al menos 325 viviendas destruidas.

En este contexto, distintas iniciativas han comenzado a enfocarse no solo en recuperar infraestructura, sino también en reconstruir espacios de encuentro que permitan fortalecer el tejido social y apoyar la reactivación comunitaria en las zonas más impactadas.

Como parte de ese esfuerzo, Cencosud y Easy, junto a autoridades locales y organizaciones territoriales, concretaron la reconstrucción de la sede social “Héctor Navarro” en la comuna de Penco, infraestructura que había resultado gravemente dañada tras los incendios registrados en enero en la Región del Biobío.

El proyecto fue desarrollado a través del programa Terapia de Hogar de Easy y permitió recuperar más de 70 m² de infraestructura comunitaria que hoy vuelve a estar disponible para cerca de 60 familias del sector, equivalentes a más de 200 personas.

“En Cencosud entendemos que, frente a emergencias como los incendios que afectaron al sur del país, nuestro rol va más allá de la operación diaria. Por eso, hemos desarrollado un plan de apoyo integral que combina ayuda inmediata, reconstrucción de espacios comunitarios y acompañamiento a las familias afectadas. En Cencosud, nuestro propósito es servir de forma extraordinaria en cada momento y eso también implica acompañar a las personas cuando más lo necesitan”, comenta la Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Cencosud, María Soledad Fernández.

La ceremonia de entrega se realizó el martes 12 de mayo y reunió a autoridades comunales, vecinos, ejecutivos y voluntarios de distintas tiendas Easy de las regiones del Biobío y Ñuble, quienes participaron activamente en las labores de recuperación y habilitación del espacio.

Un espacio para todos

Ubicada en uno de los sectores más afectados por la emergencia, la sede social cumple un rol relevante para organizaciones vecinales y adultos mayores, funcionando como un punto de encuentro para actividades comunitarias, apoyo social y coordinación territorial. Las obras incluyeron mejoras en habitabilidad, aislamiento térmico, mobiliario y equipamiento, además de estándares de eficiencia energética para optimizar su uso durante todo el año.

“En Cencosud y Easy creemos que la mejor forma de apoyar es generando soluciones concretas que tengan impacto en la vida de las personas. La colaboración entre comunidades, autoridades y empresas es fundamental para avanzar en procesos de reconstrucción sostenibles y con sentido territorial. Esta sede vuelve a transformarse en un espacio de encuentro y apoyo para quienes más lo necesitan”, señaló Federico Bucher, gerente general de Easy Chile.

La iniciativa contó además con el apoyo de proveedores estratégicos y forma parte de una serie de acciones impulsadas por la compañía tras la emergencia, entre ellas la entrega realizada a través de la tienda por departamento Paris de kits de habilitación para viviendas afectadas y útiles escolares destinados a más de 300 niños y adolescentes damnificados por los incendios en el sur del país.