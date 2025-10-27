Cenco Malls cumple más de una década promoviendo la detección temprana del cáncer de mama con su campaña Alto al Cáncer

Por más de diez años, Cenco Malls ha mantenido viva una de sus campañas más significativas: Alto al Cáncer, que busca generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso a exámenes preventivos para mujeres de distintas regiones del país.

Este año se aumentó la cantidad de exámenes a 1.500 mamografías gratuitas - 500 más que el año anterior - destinadas a mujeres de diferentes comunas. La campaña, desarrollada en alianza con la Fundación Arturo López Pérez (FALP), reafirma la convicción de Cenco Malls de ser un actor relevante en la concientización del bienestar y acceso a un diagnóstico oportuno. Además, para lograr un impacto 360, más de 200 colaboradoras, proveedoras y locatarias de Cenco Malls forman parte del programa, reforzando el compromiso interno con el autocuidado.

En este marco, durante la campaña se realizaron activaciones interactivas junto a Palpa, enfocadas en la educación sobre el autoexamen mamario. Esta experiencia estuvo disponible para clientes en Cenco Alto Las Condes, Cenco Costanera y Cenco Portal La Dehesa.

“Hemos trabajado con una visión clara: ser un agente activo en la promoción del bienestar de las mujeres. Junto FALP, hemos acercado la detección temprana del cáncer de mama a miles de personas que a su vez ha permitido generar un impacto real y sostenido en el tiempo, no solo a través de mamografías gratuitas, sino también mediante la educación, sensibilización y entrega de herramientas que empoderan a las mujeres para cuidar y priorizar su salud” afirmó Macarena Bassaletti, Gerente Regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.

El espíritu de esta edición también se refleja en una emotiva campaña protagonizada por destacadas mujeres como: Claudia Conserva, Carolina Paulsen y María Paz Valenzuela quienes desde sus vivencias personales buscan inspirar y acompañar a quienes hoy enfrentan la enfermedad.

Además, este año la campaña suma la historia de María Inés Buzada, colaboradora de Cenco Malls, que superó un cáncer de mama y hoy se incorpora como voz activa de la iniciativa.

“Para mí es muy significativo poder contar mi historia y generar conciencia sobre esta enfermedad. Vivir este proceso me hizo valorar aún más la relevancia de los chequeos preventivos, del acceso oportuno a la salud y, sobre todo, de priorizarse a uno misma”, señaló María Inés Buzada, Gerente Legal Cenco Malls

Alto al Cáncer se extiende por Latinoamérica

Este compromiso con el bienestar también se extiende a otros países donde Cenco Malls está presente, reforzando el carácter regional de la iniciativa. En Colombia, el centro comercial Cenco Altos del Prado en alianza con la Oficina de la Mujer y Salud Barranquilla, desarrollaron charlas informativas sobre prevención del cáncer de mama y talleres internos de autoexamen para locatarias y colaboradores. En Cenco Limonar, se realizaron talleres de autoexamen abierto a la comunidad.

En Perú, en tanto, la campaña se desarrolla en alianza con la Liga Contra el Cáncer, incorporando acciones concretas de detección temprana y bienestar en Cenco Lima Sur, Cenco Arequipa y Cenco La Molina, reafirmando el compromiso con la salud preventiva y el bienestar.

Con estas acciones en Chile, Colombia y Perú, Cenco Malls contribuye activamente a una sociedad más consciente, solidaria y saludable, consolidando a la campaña Alto al Cáncer, como una acción regional que une a toda una comunidad por el bienestar de las personas.