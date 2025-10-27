SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Branded

Cenco Malls cumple más de una década promoviendo la detección temprana del cáncer de mama con su campaña Alto al Cáncer

La campaña, desarrollada por Cenco Malls en alianza con la Fundación Arturo López Pérez (FALP), aumentó la cantidad de exámenes a 1.500 mamografías gratuitas destinadas a mujeres de diferentes comunas.

 

Por más de diez años, Cenco Malls ha mantenido viva una de sus campañas más significativas: Alto al Cáncer, que busca generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso a exámenes preventivos para mujeres de distintas regiones del país.

Este año se aumentó la cantidad de exámenes a 1.500 mamografías gratuitas - 500 más que el año anterior - destinadas a mujeres de diferentes comunas. La campaña, desarrollada en alianza con la Fundación Arturo López Pérez (FALP), reafirma la convicción de Cenco Malls de ser un actor relevante en la concientización del bienestar y acceso a un diagnóstico oportuno. Además, para lograr un impacto 360, más de 200 colaboradoras, proveedoras y locatarias de Cenco Malls forman parte del programa, reforzando el compromiso interno con el autocuidado.

En este marco, durante la campaña se realizaron activaciones interactivas junto a Palpa, enfocadas en la educación sobre el autoexamen mamario. Esta experiencia estuvo disponible para clientes en Cenco Alto Las Condes, Cenco Costanera y Cenco Portal La Dehesa.

“Hemos trabajado con una visión clara: ser un agente activo en la promoción del bienestar de las mujeres. Junto FALP, hemos acercado la detección temprana del cáncer de mama a miles de personas que a su vez ha permitido generar un impacto real y sostenido en el tiempo, no solo a través de mamografías gratuitas, sino también mediante la educación, sensibilización y entrega de herramientas que empoderan a las mujeres para cuidar y priorizar su salud” afirmó

Macarena Bassaletti, Gerente Regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.

El espíritu de esta edición también se refleja en una emotiva campaña protagonizada por destacadas mujeres como: Claudia Conserva, Carolina Paulsen y María Paz Valenzuela quienes desde sus vivencias personales buscan inspirar y acompañar a quienes hoy enfrentan la enfermedad.

Además, este año la campaña suma la historia de María Inés Buzada, colaboradora de Cenco Malls, que superó un cáncer de mama y hoy se incorpora como voz activa de la iniciativa.

“Para mí es muy significativo poder contar mi historia y generar conciencia sobre esta enfermedad. Vivir este proceso me hizo valorar aún más la relevancia de los chequeos preventivos, del acceso oportuno a la salud y, sobre todo, de priorizarse a uno misma”,

señaló María Inés Buzada, Gerente Legal Cenco Malls

Alto al Cáncer se extiende por Latinoamérica

Este compromiso con el bienestar también se extiende a otros países donde Cenco Malls está presente, reforzando el carácter regional de la iniciativa. En Colombia, el centro comercial Cenco Altos del Prado en alianza con la Oficina de la Mujer y Salud Barranquilla, desarrollaron charlas informativas sobre prevención del cáncer de mama y talleres internos de autoexamen para locatarias y colaboradores. En Cenco Limonar, se realizaron talleres de autoexamen abierto a la comunidad.

En Perú, en tanto, la campaña se desarrolla en alianza con la Liga Contra el Cáncer, incorporando acciones concretas de detección temprana y bienestar en Cenco Lima Sur, Cenco Arequipa y Cenco La Molina, reafirmando el compromiso con la salud preventiva y el bienestar.

Con estas acciones en Chile, Colombia y Perú, Cenco Malls contribuye activamente a una sociedad más consciente, solidaria y saludable, consolidando a la campaña Alto al Cáncer, como una acción regional que une a toda una comunidad por el bienestar de las personas.

Más sobre:Cáncer de mamaCenco Mallsbranded-paula

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX
Cultura y entretención

La magia del Studio Ghibli llega a los cines con “La princesa Mononoke” en IMAX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal