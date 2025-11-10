Claudia Bobadilla, directora de empresas: “El gran desafío para la innovación es tener mejores preguntas”

Además de abogada y directora de empresas, Claudia Bobadilla se define a sí misma como una “exploradora” de distintos mundos que le han permitido conocer variadas experiencias. Nacida en Talca y criada en el campo, a los 16 años vivió por primera vez en una gran ciudad, cuando llegó a estudiar Derecho a la capital.

“No tener coordenadas sociales fue un hito relevante para mí, porque me permitió navegar por Santiago con libertad, no estaba condicionada por el colegio a donde fui, por los amigos o los condicionantes de pertenecer a un grupo determinado”, recuerda.

Quizá esa primera experiencia vital es la que le ha permitido, afirma, desenvolverse en distintos ámbitos y realidades, como también tomarle el peso al valor de la diversidad, que “rompe algo evolutivo de los seres humanos, que es el pensamiento lineal”.

La gran pregunta que mueve a Claudia Bobadilla es ¿cómo innovar, cómo transformar? “Llevamos por lo menos 30 años conversando como país del tema. Pero debería ser una forma de estar en el mundo, de hacer políticas públicas; algo de lo que ni siquiera deberíamos hablar”, afirma, y agrega: “Aquí hay un tema central, que es hacer buenas preguntas, más que tener respuestas, o decir allá vamos, ¿cómo generar espacios donde preguntemos más y más".

De hacernos preguntas en la era de la inteligencia artificial, de innovación y del futuro del país conversa Claudia Bobadilla con Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, en este nuevo episodio de Mentes Libres.