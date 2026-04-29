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    ¿Cómo disminuir las cifras de pobreza en Chile? Revive el segundo capítulo de “Caja abierta”

    En esta edición, los diputados Tamara Ramírez (PDG) y Gustavo Gatica (IND) -presidenta y miembro de la bancada de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación- y Hernán Hochschild, miembro del directorio de Empresas por Chile y Presidente de Sistema B, analizaron la importancia de la colaboración público-privada en el desafío de mejorar la calidad de vida de las y los chilenos más pobres.

    Por 
    La Tercera

    ¿Cómo enfrentar la pobreza multidimensional en Chile y qué rol cumple la colaboración público-privada en este camino?

    Esa fue la pregunta central que marcó la pauta del segundo capítulo de Caja Abierta, un espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile.

    En este episodio, que tuvo como invitados a los diputados Tamara Ramírez (PDG) y Gustavo Gatica (IND) -presidenta y miembro de la bancada de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación- y a Hernán Hochschild, miembro del directorio de Empresas por Chile y Presidente de Sistema B, se analizó un reciente informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desarrolló un índice de pobreza comunal a partir del cruce de datos de la Encuesta CASEN 2024, el CENSO 2024 y otras estadísticas de la población referentes a salud, educación y beneficios sociales recibidos.

    Este documento constató una realidad conocida, pero muchas veces escondida tras los promedios nacionales: hay comunas del extremo norte y del sur con más del 50% de sus habitantes bajo la línea de la pobreza.

    Cómo enfrentar un problema heterogéneo y multidimensional es una tarea que necesita un trabajo conjunto entre el Estado, la empresa y la sociedad civil.

    “No podemos seguir legislando desde Santiago para una realidad que es totalmente distinta en el sur y en en el norte, que son localidades con costumbres distintas y con una manera de enfrentar la pobreza distinta”, afirmó el diputado Gustavo Gatica. “Mientras el Estado no pueda cubrir ciertas necesidades debe haber un diálogo con los privados. Lo importante es ser eficientes en la ayuda a las personas”.

    Por su parte, la diputada Tamara Ramírez habló de la importancia de ver la pobreza no sólo a partir de los ingresos, sino también de la calidad de vida. “Tenemos una brecha bastante alta”, aseguró, “y hoy, a aquellas instituciones de la sociedad civil, fundaciones o empresas privadas que nos ayuden a superar esas falencias el Estado debe apoyarlas, no ponerles más trabas”.

    La labor de las empresas

    En el segundo bloque de “Caja abierta”, llamado “Lo que viene”, Hernán Hochschild destacó el papel del mundo privado, que “es un motor directo para combatir la pobreza a través del trabajo y de las oportunidades. Pero también es un motor en la medida que se vincula con el Estado y con la sociedad civil, porque puede hacer causa común en algunos desafíos bien específicos", afirmó.

    A modo de ejemplo, Hochschild habló de las distintas iniciativas en salud que nacen a partir de privados y que benefician de forma importante a las y los trabajadores.

    “En Empresas por Chile nos dimos cuenta de que podíamos trabajar con los CESFAM de distintas comunas y ayudarles en una política que ya existe, los EMPA, Exámenes Médicos Preventivos del Adulto. Logramos armar una alianza para que vayan a los lugares de trabajo para que las personas puedan hacerse estos exámenes, que permiten detectar cerca del 75% de las patologías que están asociadas a personas que fallecen en Chile”.

    Te invitamos a ver este nuevo capítulo de “Caja abierta” en el siguiente video.

    Más sobre:Caja AbiertaCajas de ChileProtección socialpobrezacajas de compensaciónbranded_pulso

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