Conoce más de Ciudad Saludable, programa de Bupa Chile que incentiva a caminar para reforestar la ciudad
Para saber más sobre esta campaña, que durante todo octubre convertirá los pasos de las personas que bajen la app Healthy Cities en nuevos árboles y espacios verdes para plazas y refugios climáticos, Polo Ramírez conversó con Pamela Contador, gerente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Clientes de Bupa Chile.
Hay oportunidades en que pequeños cambios en nuestra vida diaria pueden significar grandes avances tanto en el cuidado de nuestra salud como en el de nuestras ciudades.
Eso es precisamente lo que propone “Ciudad saludable”, una iniciativa de Bupa Chile que invita a todos y todas a bajar la app Healthy Cities e ir registrando una meta de 6.000 pasos diarios.
Todos quienes cumplan con este desafío contribuirán a que Bupa invierta en la regeneración de distintos espacios verdes de la ciudad, pero también hay una serie de premios y otras actividades asociadas a este programa.
Para conversar sobre este tema, Polo Ramírez conversó con Pamela Contador, gerente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Clientes de Bupa Chile. Un entretenido diálogo que puedes revisar en este video.
