Conversatorio de L’Oréal Groupe Chile: Expertos reflexionan sobre el nuevo paradigma de la longevidad

En un país cuya sociedad vive cada vez más años, la conversación respecto a la vejez dejó de ser un tema demográfico para convertirse en un asunto económico, social y cultural. Así quedó demostrado en el encuentro “Longevidad y sostenibilidad, un nuevo paradigma sobre el futuro”, organizado por L’Oréal Groupe Chile y La Tercera, espacio que reunió a referentes del sector privado, social y la academia para abordar cómo el país debe prepararse para una sociedad que avanza hacia nuevas formas de bienestar y autonomía.

Bárbara Pezoa, editora de Hub Sustentabilidad La Tercera; Marcelo Arnold-Cathalifaud, académico Universidad de Chile; Marcela Siri, directora de Asuntos Corporativos de L´Oréal Groupe Chile, y Javiera Jalón, gerente de Asuntos Corporativos de L’Oréal Groupe Chile. Foto: Mario Téllez/ La Tercera

La instancia inició con una presentación de Magdalena Zapata, directora general de L’Oréal Groupe Chile, quien indicó que, según cifras de la CEPAL para 2040 el 20% de la población global tendrá más de 60 años. Mientras que, en Chile, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2035 la pirámide se invertirá: por cada 100 niños menores de 14 años habrá 117 personas mayores de 65.

En ese contexto, la ejecutiva presentó la visión de la compañía frente al envejecimiento y el rol que la belleza puede desempeñar en la calidad de vida de las personas. “La longevidad suele discutirse desde miradas demográficas o económicas, pero para L’Oréal Groupe lo esencial es poner a las personas al centro. No se trata solo de vivir más años, sino de cómo vivimos esos años. Nuestras investigaciones biológicas y científicas buscan desarrollar ingredientes, productos, servicios y experiencias que acompañen a mantener el bienestar y la belleza a lo largo del tiempo. Nuestra visión es clara: belleza para toda la vida”, señaló.

10/12/2025 - EVENTO LOREAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Tras la intervención de L’Oréal Groupe, la experta internacional de Naciones Unidas para los derechos de las personas mayores, Rosita Kornfeld-Matte, reflexionó sobre el impacto de la longevidad poblacional en áreas como salud, educación continua, trabajo, seguridad social y estructuras familiares.

Kornfeld-Matte aseguró que las encuestas nacionales revelan necesidades básicas relativamente cubiertas, pero también soledad, brecha digital, limitaciones de participación, dependencia y acceso a programas de salud. La experta advirtió que “sin sostenibilidad no hay un buen envejecimiento, porque no sacamos nada en tener una calidad de vida buena para las personas que vivimos más tiempo, tenemos también que ver en lo social, si no hay políticas adecuadas y si la sociedad no trabaja este tema no va a haber sostenibilidad”.

Rosita Kornfeld-Matte, experta internacional en derechos humanos de personas mayores. Foto: Mario Téllez/ La Tercera MARIO TELLEZ

Agregó que la clave es la voluntad de los diversos actores para generar cambios, involucrando al adulto mayor en la toma de decisiones y mesas de trabajo. “Para una buena longevidad lo más importante es que haya una fuerza política”, enfatizó.

Posteriormente, Kornfeld-Matte se sumó al panel de conversación junto a Marcelo Arnold-Cathalifaud, académico de Antropología Social de la Universidad de Chile, y Octavio Vergara, director ejecutivo de SelloMayor, quienes expusieron las percepciones del envejecimiento, el diseño de políticas públicas, y el rol que tienen las empresas para abordar estos desafíos.

Panel de conversación. Foto: Mario Téllez/ La Tercera. MARIO TELLEZ

Respecto a las profundas transformaciones sociales que implica este fenómeno, Marcelo Arnold-Cathalifaud, subrayó que la vejez obliga a repensar la forma en que nos organizamos como sociedad. “Hay que entender que la irrupción del envejecimiento poblacional es un cambio radical, un cambio global, una revolución silenciosa. En el ciclo tradicional -educarse, trabajar, jubilar- se está produciendo una extensión de tiempo, un nuevo tiempo disponible, sin libreto, que puede abarcar una, dos o tres décadas. Ese ‘saldo positivo de vida’ afecta cada una de las estructuras sociales, todo nuestro mundo cotidiano, y nos obliga a ajustar y adecuar nuestras instituciones a estas nuevas condiciones”.

Por su parte, Octavio Vergara, señaló que el mundo del trabajo y las empresas aún no incorporan plenamente el cambio demográfico en marcha, pese a que la longevidad, bien gestionada, puede convertirse en una fuente real de valor para la productividad, la sostenibilidad de los negocios y la calidad de vida de las personas mayores.

“Lo principal que ha pasado en Chile es que, como estamos envejeciendo tan rápido, no se conversa, no se aborda, y eso tiene repercusiones muy fuertes en la calidad de vida de las personas mayores y también en cómo nos preparamos como sociedad. Las empresas han integrado nuevas tecnologías y el cambio climático en sus modelos de negocio, pero el cambio demográfico se habla poco y se incorpora poco”.

Agregó que “si generamos las condiciones adecuadas desde el punto de vista laboral, las personas mayores viven mejor y los países pueden ser más sostenibles y resilientes. Hoy la gran mayoría de las personas mayores que trabajan lo hacen en la informalidad, y ahí hay todo un talento que no se está canalizando. Conocer mejor al cliente y a la fuerza laboral mayor es clave para tener negocios más sostenibles y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de las personas mayores”, aseguró.

El encuentro finalizó con una invitación al público a reflexionar sobre cómo debería ser la longevidad que el país aspira a vivir. A través de una dinámica participativa, liderada por Marcela Siri, directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de L’Oréal Groupe Chile, se construyó un “árbol conceptual” con palabras que sintetizaron la visión de los asistentes. Entre ellas destacaron: plenitud, autonomía, bienestar, propósito y sostenibilidad.