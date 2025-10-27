SUSCRÍBETE
Cuky Pérez, experta en Data Science: “Hay que mirar a Chile en los próximos 40 años: ¿dónde queremos estar?"

En el tercer capítulo del videopodcast Mentes Libres, creado por Mercado Libre en alianza con La Tercera, Alan Meyer -vicepresidente de Países Andinos- conversa con esta economista y directora de empresas, quien habla sobre el poder de los datos para poder crear nuevas ideas, nuevos negocios y una nueva forma de construir el país.

Por 
La Tercera

“Soy una empiricista, una persona que desde chica se basa en evidencia, y eso lo llevé al día a día en mi trabajo”, dice Cuky Pérez sobre cuál es la esencia que la determina como persona. Sin embargo, esta economista, experta en Data Science y directora de empresas también trabaja día a día por salirse de ese molde.

Lo hace, por ejemplo, cuando se conecta con la naturaleza a través de la práctica de kitesurf. Ahí, simplemente, se deja llevar.

En el resto de su vida, sin embargo, los números y los datos atraviesan opciones y decisiones. Eso, más su temprano conocimiento de programación le abrió las puertas en Estados Unidos, donde inició una carrera como investigadora en Silicon Valley mientras realizaba su doctorado.

Su carrera fue en ascenso hasta que su vida sufrió un punto de inflexión. “La soledad me incomodaba. Una soledad en el día a día, en el trabajo. Tenía un puesto académico increíble, pero era muy solo”, recuerda.

“La academia me empujaba a escribir papers muy técnicos que la gente no leía. Ahí vino un quiebre y una crisis”, cuenta Cuky Pérez. Entonces decidió dejar la academia.

“Además, sentía que no tenía ninguna habilidad que entregarle al mercado. ¿A quién le voy a pedir trabajo?“, revisita de esos tiempos.

En 2014, una excompañera le sugirió integrarse a AirBnB, donde podría aplicar sus conocimientos sobre manejo de data a la práctica. Allí tuvo la oportunidad de trabajar con otros profesionales de distintas disciplinas: “Y dije: de aquí no me voy”.

¿Cómo ve Cuky Pérez hoy a Chile? ¿Qué opina de la revolución de la inteligencia artificial en el país? “Me da temor el impacto exponencial que va a tener en los empleos”, dice.

De la necesidad de desarrollar nuevas habilidades para adaptarse a este nuevo presente y futuro, y de las claves para innovar habla Pérez junto a Alan Meyer en este nuevo capítulo de “Mentes Libres”.

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Squella acusa que Boric estaría "obsesionado" con Kast tras reiteradas alusiones: "Seguramente lo ve como próximo Presidente"

Mamá de Krishna Aguilera pide justicia para su hija: "Tienen que pagar"

Qué es la bacteria Ralstonia picketti que infectó a casi 30 personas por el uso de un fármaco en hospitales

Bolsa de Santiago trepa a nuevos máximos históricos y acciones chilenas expuestas a Argentina se disparan tras triunfo de Milei

El duro cruce de Vodanovic y Schalper por derechos de las mujeres y su foco en la carrera presidencial

Lo más leído

1.
Los Jaivas: "Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro"

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

3.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Squella acusa que Boric estaría “obsesionado” con Kast tras reiteradas alusiones: “Seguramente lo ve como próximo Presidente”
Squella acusa que Boric estaría “obsesionado” con Kast tras reiteradas alusiones: “Seguramente lo ve como próximo Presidente”

Mamá de Krishna Aguilera pide justicia para su hija: “Tienen que pagar”

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Bolsa de Santiago trepa a nuevos máximos históricos y acciones chilenas expuestas a Argentina se disparan tras triunfo de Milei
Bolsa de Santiago trepa a nuevos máximos históricos y acciones chilenas expuestas a Argentina se disparan tras triunfo de Milei

Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones

Inversión del sector comercio completa un año y medio estancada

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump
Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Qué es la bacteria Ralstonia picketti que infectó a casi 30 personas por el uso de un fármaco en hospitales

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Una mañana para el olvido: la dura sanción que arriesga Lucas Assadi tras escupir a los hinchas de la UC
Una mañana para el olvido: la dura sanción que arriesga Lucas Assadi tras escupir a los hinchas de la UC

Dónde y a qué hora ver a Lanús vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Óperas de quince minutos llegan a GAM
Óperas de quince minutos llegan a GAM

Tonka Tomicic rememora su paso por MTV: “Se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Israel pone fin a la emergencia declarada en el sur del país tras el alto el fuego con Hamas
Israel pone fin a la emergencia declarada en el sur del país tras el alto el fuego con Hamas

Glimt, la plataforma sueca de pronósticos en línea para ayudar a Ucrania a ganar la guerra

El huracán ‘Melissa’ alcanza la máxima categoría en su avance hacia Jamaica

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal