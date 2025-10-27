Cuky Pérez, experta en Data Science: “Hay que mirar a Chile en los próximos 40 años: ¿dónde queremos estar?"

“Soy una empiricista, una persona que desde chica se basa en evidencia, y eso lo llevé al día a día en mi trabajo”, dice Cuky Pérez sobre cuál es la esencia que la determina como persona. Sin embargo, esta economista, experta en Data Science y directora de empresas también trabaja día a día por salirse de ese molde.

Lo hace, por ejemplo, cuando se conecta con la naturaleza a través de la práctica de kitesurf. Ahí, simplemente, se deja llevar.

En el resto de su vida, sin embargo, los números y los datos atraviesan opciones y decisiones. Eso, más su temprano conocimiento de programación le abrió las puertas en Estados Unidos, donde inició una carrera como investigadora en Silicon Valley mientras realizaba su doctorado.

Su carrera fue en ascenso hasta que su vida sufrió un punto de inflexión. “La soledad me incomodaba. Una soledad en el día a día, en el trabajo. Tenía un puesto académico increíble, pero era muy solo”, recuerda.

“La academia me empujaba a escribir papers muy técnicos que la gente no leía. Ahí vino un quiebre y una crisis”, cuenta Cuky Pérez. Entonces decidió dejar la academia.

“Además, sentía que no tenía ninguna habilidad que entregarle al mercado. ¿A quién le voy a pedir trabajo?“, revisita de esos tiempos.

En 2014, una excompañera le sugirió integrarse a AirBnB, donde podría aplicar sus conocimientos sobre manejo de data a la práctica. Allí tuvo la oportunidad de trabajar con otros profesionales de distintas disciplinas: “Y dije: de aquí no me voy”.

¿Cómo ve Cuky Pérez hoy a Chile? ¿Qué opina de la revolución de la inteligencia artificial en el país? “Me da temor el impacto exponencial que va a tener en los empleos”, dice.

De la necesidad de desarrollar nuevas habilidades para adaptarse a este nuevo presente y futuro, y de las claves para innovar habla Pérez junto a Alan Meyer en este nuevo capítulo de “Mentes Libres”.