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    “Desde los cimientos”: la miniserie que pone en valor el futuro de la educación técnico-profesional en la construcción

    Presentado por la Cámara Chilena de la Construcción en asociación con La Tercera, este ciclo de microdocumentales narra en primera persona las historias de jóvenes que buscan su vocación en este sector productivo, apoyados por el programa “Construyo mi futuro” de la CChC.

    Por 
    La Tercera

    Bastián Amor tiene 36 años y un taller que elabora ductos y estructuras de fierro en Placilla. Es ingeniero constructor de profesión, pero, como él mismo dice, “le tengo más cariño a mi título del liceo que a mi título universitario”.

    Bastián egresó del liceo Benjamín Vicuña Mackenna de Viña del Mar como técnico en Construcción en Metálica y hoy, dos décadas después, sigue volviendo al lugar que lo formó para dar charlas vocacionales a los estudiantes que buscan seguir sus pasos en el rubro, en el marco del programa “Construyo mi futuro” de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

    Su relato es protagonista del primer capítulo de “Desde los cimientos”, la nueva miniserie de la CChC en asociación con La Tercera, que busca poner en valor las historias que demuestran el valor de la educación técnico-profesional y su aporte al desarrollo.

    Porque el futuro se construye con obras, y con talentos que pongan sus habilidades al servicio del país, te invitamos a ver el primer capítulo de Desde los cimientos aquí y en el canal de La Tercera en youtube, hoy viernes 3 de septiembre a partir de las 9:00 horas.

    Más sobre:Desde los cimientosPresentado por CChCbranded_pulso

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