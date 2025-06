Expertos analizan los niveles de bienestar financiero y su impacto en la salud mental de los chilenos

El 54% de los chilenos califica su bienestar financiero como deficiente, frente al 45% que lo evalúa como bueno o excelente. Y las personas que declaran tener una buena salud mental, el bienestar financiero se empina a un 63%; pero quienes se sienten insatisfechos con su salud mental, disminuye a 19%. Estos resultados forman parte del reciente estudio de opinión pública denominado “¿Bienestar o malestar financiero? Una mirada ciudadana”, elaborado por Cadem y Cajas de Chile A.G., y que fue presentado en el marco del conversatorio del mismo nombre el jueves 19 de junio, exhibido por La Tercera.

Luego de la exposición del estudio por parte de Roberto Izikson, gerente general de Cadem, en este conversatorio conducido por el periodista Polo Ramírez, productor ejecutivo de La Tercera, se llevó a cabo un panel de conversación y análisis en el que participaron el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber; el presidente de Cajas de Chile, Marcelo Forni, además del propio Izikson.

La voz de los expertos

Conversatorio ¿Bienestar o malestar financiero? Una mirada ciudadana. Foto: Pablo Vásquez / La Tercera.

El senador Lagos Weber dijo -entre otros temas- que “el estudio demuestra que una situación de apremio económico genera una situación de estrés y de inestabilidad emocional. Algunos pueden ser pasajeros o deberse a temas estructurales, algunas personas son más proclives, pero ciertamente que esa inseguridad económica o la frustración a la misma, va a generar un deterioro en la calidad de vida y en la forma de relacionarnos. ¿Cómo solucionarlo? Dándole mayor facilidad a las personas”. Y luego destacó la valoración de la ciudadanía hacia las cajas de compensación como aportantes al bienestar financiero (64%); pero afirmando que las personas, cuando tienen problemas económicos, primero recurren a los bancos (44%), a un familiar (28%) y luego a las cajas de compensación (7%), que entregan créditos sociales. Al respecto, opinó que es necesario analizar “lo que está restringiendo el crecimiento de las cajas. Si es un tema institucional, si es un tema del mercado chileno, si es un tema de comunicar mejor, o si es un tema de legislación que las frena”.

A su turno, Roberto Izikson analizó la situación del segmento joven que participó en el estudio, que muestra que el 49% de las personas de entre los 18 y los 34 años, se sienten estresadas con su situación financiera, cifra que disminuye al 29% en el caso de los mayores de 55 años. “Creo que, en parte, esta situación en el caso de los jóvenes está explicando las caídas en las tasas de natalidad. Tener hijos es muy difícil hoy en día. Es muy complicado. Porque los niveles de bienestar financiero de aquellos que están en edad de tener hijos son muy bajos (...) Los jóvenes han decidido postergar esa decisión con el objetivo de poder tener desarrollo laboral, mejorar el nivel de ingreso y poder acceder a bienes y servicios que de otra manera no lo harían. Y en segundo lugar, me parece que estas diferencias dan cuenta también de un cambio generacional. Porque ya vamos a completar una década creciendo a tasas del 2% o menos. O sea, las generaciones inmediatamente anteriores, las que están dentro de los 60 años hoy día, disfrutaron de un país que durante 25 años creció al 4%. Eso, en los últimos 10 años en Chile simplemente se ha acabado”.

En tanto, Marcelo Forni hizo un llamado a fortalecer la alianza público privada en el país para incrementar el bienestar financiero de la población: “Cuando uno habla de bienestar financiero, esto no es ajeno a la situación financiera y económica del país. Nosotros, como cajas de compensación, podemos entregar muchos beneficios, la protección social puede ser muy importante, pero si el país no crece, si no se crea empleo y si no se mejoran las remuneraciones, evidentemente no vamos a poder hacer cambios relevantes en esta materia. Y en ese sentido, mi llamado es a fortalecer esta alianza público privada de protección social. El sistema de cajas de compensación, que nació hace más de 70 años, ha pasado por 14 gobiernos, y requiere un fortalecimiento en el instrumento del crédito social”.

Revisa el estudio aquí