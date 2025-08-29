Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Expositores de comida, juguetes y accesorios, además de experiencias y charlas enfocadas a la tenencia responsable y el bienestar animal son parte de la Primera Expo MascotaF, que se realizará desde el 28 al 31 de agosto, en el nivel -1 de Falabella Parque Arauco.

“Las mascotas son parte fundamental de nuestras familias y tienen un impacto positivo en nuestro bienestar emocional y social”, explicó Alejandra González, jefa de Proyectos Celebración de Falabella. La ejecutiva, planteó que con esta iniciativa quieren no solo entregar acceso a productos y servicios de calidad, “sino también promover espacios de encuentro, aprendizaje y adopción responsable”.

Un consumo en transformación

El evento llega en medio de un fenómeno que va en crecimiento: el 86% de los hogares chilenos tiene al menos una mascota, según la encuesta Cadem. Esto ha impulsado el desarrollo de productos y servicios especializados, cada vez más solicitados por los usuarios. De hecho, de acuerdo a cifras de Euromonitor, el mercado chileno del cuidado animal pasó de US$924 millones en 2018 a US$1.645 millones en 2023, evidenciando una demanda más sofisticada y exigente.

ANGEL ESQUERRE

En Falabella.com, la categoría mascotas también ha crecido con fuerza, registrando un alza del 30% en sus ventas, lo que demuestra el potencial de esta industria y el interés de los consumidores por acceder a productos de calidad.

Uno de los hitos diferenciales del evento será la jornada de adopción organizada por la corporación Mirada Animal, que se realizará entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto. Para adoptar, es necesario cumplir tres requisitos: ser mayor de 24 años, disponer de recursos para alimentación, atención veterinaria y posibles urgencias, y contar con el tiempo necesario para socialización y paseos.

ANGEL ESQUERRE

Los animales serán entregados vacunados y desparasitados. Además, también se solicitará un aporte solidario que permita cubrir insumos veterinarios y otros gastos de la organización del evento.

Otro dato relevante es la realización de dos charlas a cargo de una etóloga , quien hablará sobre “Primeros días juntos: ¿Cómo acompañar a tu perrito en el proceso de adaptación?” (sábado, 12:00-12:30) y “Vivir con perros: un vínculo que nos transforma” (domingo, 12:00-12:30).

Expositores, convenios y experiencias

Expo MascotasF reunirá a seis expositores con lo último en alimentación, accesorios y cuidado animal: Dog Chow y Cat Chow de Nestlé; los productos de Lernen, Coolpet, Coolcat y Rimax de GETWAY–Globalmarket; la línea Beepet de Bebesit; los alimentos Koba de Nuevo Génesis; y la propuesta de Crusec, que ofrecerán una variada oferta para los asistentes.

ANGEL ESQUERRE

El evento también contará con convenios con Pets Okey, Bienestar Animal y Pet Moving, junto a actividades como la presentación del Escuadrón Canino de Carabineros y espacios interactivos para toda la familia.

Quienes se inscriban al Club MascotasF durante el evento recibirán un regalo especial de la marca Kulcan. Para hacerlo efectivo, deberán mostrar el correo de bienvenida y entregar su RUT hasta el 31 de agosto en la feria.