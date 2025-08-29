SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Branded

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Organizada por el Club Mascotas de Falabella, la feria durará hasta el domingo en Santiago y reunirá a más de 6 expositores en Falabella Parque Arauco, con jornadas de adopción en alianza con Mirada Animal, charlas sobre bienestar animal y actividades gratuitas para dueños y amantes de perros y gatos.

Por 
Publirreportajes .
ANGEL ESQUERRE

Expositores de comida, juguetes y accesorios, además de experiencias y charlas enfocadas a la tenencia responsable y el bienestar animal son parte de la Primera Expo MascotaF, que se realizará desde el 28 al 31 de agosto, en el nivel -1 de Falabella Parque Arauco.

“Las mascotas son parte fundamental de nuestras familias y tienen un impacto positivo en nuestro bienestar emocional y social”, explicó Alejandra González, jefa de Proyectos Celebración de Falabella. La ejecutiva, planteó que con esta iniciativa quieren no solo entregar acceso a productos y servicios de calidad, “sino también promover espacios de encuentro, aprendizaje y adopción responsable”.

Un consumo en transformación

El evento llega en medio de un fenómeno que va en crecimiento: el 86% de los hogares chilenos tiene al menos una mascota, según la encuesta Cadem. Esto ha impulsado el desarrollo de productos y servicios especializados, cada vez más solicitados por los usuarios. De hecho, de acuerdo a cifras de Euromonitor, el mercado chileno del cuidado animal pasó de US$924 millones en 2018 a US$1.645 millones en 2023, evidenciando una demanda más sofisticada y exigente.

ANGEL ESQUERRE

En Falabella.com, la categoría mascotas también ha crecido con fuerza, registrando un alza del 30% en sus ventas, lo que demuestra el potencial de esta industria y el interés de los consumidores por acceder a productos de calidad.

Uno de los hitos diferenciales del evento será la jornada de adopción organizada por la corporación Mirada Animal, que se realizará entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto. Para adoptar, es necesario cumplir tres requisitos: ser mayor de 24 años, disponer de recursos para alimentación, atención veterinaria y posibles urgencias, y contar con el tiempo necesario para socialización y paseos.

ANGEL ESQUERRE

Los animales serán entregados vacunados y desparasitados. Además, también se solicitará un aporte solidario que permita cubrir insumos veterinarios y otros gastos de la organización del evento.

Otro dato relevante es la realización de dos charlas a cargo de una etóloga, quien hablará sobre “Primeros días juntos: ¿Cómo acompañar a tu perrito en el proceso de adaptación?” (sábado, 12:00-12:30) y “Vivir con perros: un vínculo que nos transforma” (domingo, 12:00-12:30).

Expositores, convenios y experiencias

Expo MascotasF reunirá a seis expositores con lo último en alimentación, accesorios y cuidado animal: Dog Chow y Cat Chow de Nestlé; los productos de Lernen, Coolpet, Coolcat y Rimax de GETWAY–Globalmarket; la línea Beepet de Bebesit; los alimentos Koba de Nuevo Génesis; y la propuesta de Crusec, que ofrecerán una variada oferta para los asistentes.

ANGEL ESQUERRE

El evento también contará con convenios con Pets Okey, Bienestar Animal y Pet Moving, junto a actividades como la presentación del Escuadrón Canino de Carabineros y espacios interactivos para toda la familia.

Quienes se inscriban al Club MascotasF durante el evento recibirán un regalo especial de la marca Kulcan. Para hacerlo efectivo, deberán mostrar el correo de bienvenida y entregar su RUT hasta el 31 de agosto en la feria.

  • Aquí la programación por día:
Más sobre:Presentado por Falabella

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a ley de Lobby

RM: autoridades regionales entregan cámaras corporales a inspectores de más de 51 municipios

Policías bolivianos fueron detenidos en la frontera con 570 kilos de droga, armas y vehículo robado

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Matthei reprocha dichos de Loncon y afirma que en La Araucanía y Biobío “hay terrorismo”

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a ley de Lobby
Chile

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a ley de Lobby

RM: autoridades regionales entregan cámaras corporales a inspectores de más de 51 municipios

Policías bolivianos fueron detenidos en la frontera con 570 kilos de droga, armas y vehículo robado

Tras denuncia de Contraloría: licencias médicas acentúan baja y marcan en julio su mayor caída interanual en dos años
Negocios

Tras denuncia de Contraloría: licencias médicas acentúan baja y marcan en julio su mayor caída interanual en dos años

Instancia ambiental da luz verde a proyecto solar en Atacama por US$250 millones

Desde el organigrama hasta las contrataciones: lo que revelan las primeras actas del Fondo Autónomo Previsional

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago
Tendencias

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico
El Deportivo

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

“La próxima vez, no te preguntes por qué te golpeé”: Stefanos Tsitsipas explota por los saques bajo el brazo de su rival

Complicado sorteo para el Betis de Manuel Pellegrini en la fase de liga de la Europa League

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa
Mundo

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador