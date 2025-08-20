Falabella fortalece su servicio de asesoría de imagen con nueva apertura en Plaza Egaña

La tienda de Plaza Egaña se incorpora a la red de seis ubicaciones donde Falabella ofrece atención personalizada a través de su servicio de Personal Shopper, activo desde 2021.

Con una duración de 90 minutos aproximadamente, los clientes son asesorados por expertas en la búsqueda de prendas que se adapten de la mejor manera a su tipología corporal, colorimetría y estilo. Al mismo tiempo, acceden a las últimas tendencias de moda, aprendiendo cómo integrarlas de la mejor manera a su clóset.

ANGEL ESQUERRE

Rita Miranda, Project Manager de Experiencias de Falabella, enfatiza que las asesorías de vestuario es una tendencia que responde a un consumidor más informado y consciente. “Hoy, las personas no solo compran por necesidad: buscan sentirse seguras, proyectar su personalidad y optimizar su inversión”, asegura.

Tendencias y hábitos que marcan la pauta

Según Miranda, los hábitos de compra han cambiado significativamente en los últimos años. Los clientes valoran la personalización, la eficiencia y la calidad de las prendas. Además, se observa un creciente interés por la sostenibilidad y el origen de los materiales.

El perfil de usuarios también es claro: el 83% son mujeres y el 17% hombres, con presencia de clientes que buscan renovar su imagen por cambios laborales, eventos especiales o simplemente para encontrar un estilo con el que se sientan cómodos y seguros.

Entre las tendencias más demandadas destacan los conjuntos sastreros versátiles —que combinan elegancia y funcionalidad—, jeans estructurados en cortes wide leg, straight fit o mom jeans, y chaquetas de temporada que se adaptan a distintos contextos. También crece el interés por la ropa deportiva como parte de la vestimenta diaria, integrada con piezas urbanas como blazers o chaquetas de cuero.

ANGEL ESQUERRE

El valor del acompañamiento experto

El servicio comienza con una conversación personalizada realizada por expertas en asesoría de imagen para conocer las expectativas, el estilo de vida y las necesidades del cliente. A partir de ese diagnóstico, la asesora propone opciones que combinan estética y funcionalidad, seleccionando junto a la persona los looks más adecuados.

Miranda subraya que este rol va más allá de elegir prendas. “Se trata de acompañar momentos importantes y decisiones con carga emocional. Ayudamos a que cada persona se sienta empoderada, respetando su identidad y maximizando el valor de su compra”.

¿Cómo puedo acceder al servicio?