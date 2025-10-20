Juan Carlos de la Llera, rector de la UC: “Hay que creerse el cuento, el talento en Chile es inmenso”

“No es tan fácil botarme al suelo”, dice Juan Carlos de la Llera, quien a comienzos de este año asumió como rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El académico e investigador nacional, ingeniero civil estructural de formación, es uno de los pioneros en el desarrollo las últimas tecnologías antisísmicas que tienen al país como líder mundial en esta materia.

Por eso, la frase es una buena forma de resumir tanto su carrera profesional como personal. Una que a los 18 años tuvo un quiebre, cuando tuvo que definir entre seguir su camino como tenista profesional o dar un paso al lado para seguir estudiando en la universidad.

Por varios factores, entre ellos lo caro que salía seguir en el tenis, se decidió por la ingeniería. Desde allí, ha sido protagonista y testigo del gran avance que ha tenido la innovación en Chile, y también de cómo esta se ha ido construyendo a lo largo de los años.

“No existe buena academia que no esté en contacto con la sociedad”, dice el rector de la Llera en este nuevo capítulo de Mentes Libres, donde habla, entre otros temas, de los desafíos-país en torno al crecimiento como del gran talento que existe actualmente entre los estudiantes: “La juventud tiene que creerse el cuento de que es un jugador cuyo pase vale millones de dólares”, afirma.