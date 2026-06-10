Los desafíos de la inclusión y educación financiera en Chile: revive el Capítulo 5 de “Caja abierta”

Actualmente, sobre el 90% de la población chilena adulta está bancarizada, es decir, tiene acceso una tarjeta de débito. La irrupción, en 2006, de la cuenta rut y posteriormente de otro tipo de “cuentas vista” ha permitido que cada vez más personas puedan prescindir del efectivo e incluso realizar sus pagos digitalmente; de hecho, en promedio, cada chileno realiza 374 transacciones electrónicas por año.

Sin embargo, esto no significa que exista plena inclusión financiera en Chile. Y en educación sobre el tema, especialmente en la etapa escolar, estamos al debe.

De eso y más hablaron los protagonistas del quinto capítulo de Caja Abierta, un espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile.

“La inclusión financiera significa tener acceso a los servicios bancarios, pero también la calidad de esos servicios y cómo entregan, en definitiva, bienestar financiero. Efectivamente tenemos una alta bancarización, pero ¿cuánto uso se hace de los productos y cómo es la calidad?“, se preguntó de entrada Juan Antonio Figueroa, director ejecutivo de ChilePay, corporación chilena para la digitalización del efectivo.

Por su parte, Marcelo Forni, presidente del directorio de Cajas de Chile, que reúne a Caja18, Caja La Araucana, Caja Los Andes y Caja Los Héroes, graficó esta falta de inclusión social a partir del universo de beneficiarios de las Cajas de Compensación, “donde atendemos a un sector muy vulnerable, de trabajadores de sectores medios y bajos y también pensionados. Siempre hemos visto con preocupación el tema de la inclusión financiera, porque hay mucha gente que todavía no puede acceder a ciertos productos y servicios. Y, en mi opinión, para esos efectos tenemos el mejor instrumento, como lo es el crédito social, que hoy beneficia a 2 millones de personas, de los cuales el 60% no tiene acceso al sistema financiero tradicional”.

En cuanto a la educación financiera, “como ChilePay creemos que es un desafío tremendo, del que no se pueden restar los privados”, sostuvo Juan Antonio Figueroa, mientras que Marcelo Forni agregó: “No puedes incluir a la gente cuando significa otorgarle una tarjeta de crédito o un cupo en una casa comercial, si esa inclusión no va acompañada de información que le permita tomar buenas decisiones. Avanzar en inclusión financiera sin ir paralelamente educando puede significar que a la gente tuve ocasión de un problema mayor. Y por eso en las Cajas creemos que es muy importante que las dos cosas sean tratadas de la misma manera".

¿Hacia dónde debiera ir dirigida esa educación financiera? Desde ChilePay, Juan Antonio Figueroa apunta al grupo de personas mayores y también el de muy jóvenes, especialmente a la hora de hacer frente a los intentos de fraude. “Con un clic hacen muchas cosas, pero no entienden necesariamente las responsabilidades que están tomando”, aseguró.

Educación financiera “en tierra de nadie”

En el segundo bloque de Caja Abierta, llamado Box Populi, los diputados Constanza Schönhaut (Frente Amplio) y Eduardo Durán (RN) abordaron los principales aspectos que debiera considerar la educación financiera en el país.

Para comenzar, la diputada Schönhaut habló de una paradoja a la hora de hablar de inclusión financiera: por un lado, cada vez más jóvenes tienen acceso a instrumentos bancarios, pero a la vez viven en familias donde más de algún miembro está sobreendeudado o tiene problemas con el sistema. Algo similar ocurre con la brecha de género: las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, pero tienen menos acceso a servicios financieros.

¿Por qué no se ha avanzado más en políticas de educación financiera? “Pareciera que (en el Congreso) este tema cae en tierra de nadie; porque el tema llega a Educación, pero ellos dicen: ”Esto es financiero". Después lo toma Hacienda y dice: “Pero si esto es educativo”. Lo primero es establecer dónde radica la responsabilidad y el mandato legal e institucional de hacerse cargo de la educación y la inclusión financiera", aseguró Constanza Schönhaut.

Eduardo Durán, en tanto, se refirió a la idea de legislar en torno a la creación de microcréditos que lleguen a las personas que hoy no pueden acceder al sistema financiero tradicional, pero demuestren ser, por ejemplo, buenos pagadores de sus servicios básicos. “También abrirnos a la opción de crear cuentas de ahorro indexadas a algún seguro para proteger el patrimonio de las personas, o seguros de salud o de vida, productos que hoy no están al alcance de los grupos de menores recursos”.