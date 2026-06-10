Más allá de los años, Capítulo 10 - Vivir más y mejor: claves para cuidar el cuerpo en la adultez

¿En qué momento nos damos cuenta de que estamos envejeciendo? La respuesta es tan distinta como seres humanos hay en el mundo. Hasta ahora, lo que se sabe es que un 20% de cómo será nuestra vejez depende de factores genéticos. Pero el resto estará determinado por nuestros hábitos, estilo de vida y el entorno que nos rodea.

¿Cómo, entonces, sembrar hoy para cosechar un buen envejecimiento en el futuro? Esa es la gran pregunta que marca al décimo episodio de “Más allá de los años”, videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos.

En esta oportunidad, el invitado es el doctor Gerardo Fasce, médico geriatra y Past President de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, quien despeja algunas dudas sobre cómo lo que hacemos hoy podría influir en la calidad de vida que llevaremos pasados los 70 años.

“No es normal que desarrollemos enfermedades en la medida que envejecemos”, dice de entrada el doctor Fasce. Se puede llegar a la vejez sin mayores cuadros de salud, pero, para eso, hay que preocuparse de evitar riesgos y tener a raya posibles condiciones heredadas de nuestros padres. La palabra clave en este caso es prevenir desde la juventud.

“No hay que partir cuando uno tiene 70, 80 años; hay que hacerlo cuando estamos bien, porque de esa forma nos va a ir mejor”, afirma el doctor Fasce.

Al comenzar los primeros años de vejez, lo importante es ir al doctor apenas se perciba cualquier señal de cambio, ya sea en el comportamiento o en la movilidad en la vida cotidiana: no es normal aislarse, como tampoco lo es tener problemas de movilidad, sufrir caídas o tener olvidos que interfieran en la rutina del día a día. “No hay que normalizar procesos que nos llamen la atención”, dice el especialista.

Revive este nuevo capítulo de “Más allá de los años” en este video o en el canal de YouTube de Caja Los Andes.