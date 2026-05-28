Más alla de los años, Capítulo 8 - El trabajo está cambiando: ¿Estamos preparados para una sociedad que envejece?

Según los datos del último censo, el 14% de la población en Chile tiene 65 o más años, mientras que para 2050 se espera que una de cada tres personas supere las seis décadas.

Somos un país que demográficamente está envejeciendo rápido y, por eso, el cambio de mirada hacia las personas mayores se hace urgente. En ese escenario, las empresas juegan un doble rol: por un lado, en materia laboral, deberán redefinir cómo enfrentarán la longevidad progresiva de la mano de obra. Por otro, adaptar sus productos y servicios para este segmento etario.

¿Cómo avanzar hacia ese futuro? Con más de 4.500 trabajadores, la empresa Metro de Santiago es un buen ejemplo sobre cómo trabajar en ambas dimensiones.

“La diversidad intergeneracional es algo que queremos promover, desarrollar y cuidar”, dice Carlos Melo, gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro de Santiago e invitado del octavo episodio de “Más allá de los años”, videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos.

En el caso de Metro, su estrategia tiene que ver con promover y retener talento en un área donde, como explica Melo, “es difícil salir a buscarlo a otras empresas, ya que no hay otro metro como el de Santiago en Chile”.

Por eso, al interior de la firma existen no solamente figuras de asesores –que ayudan a formar nuevos líderes y a transmitir experiencias–, sino que también mesas de trabajo que proponen constantemente iniciativas para potenciar la diversidad intergeneracional y también adaptar las condiciones de trabajo para las generaciones mayores.

“Hay interés y conciencia de que este es un fenómeno que hay que abordar, porque la naturaleza del cambio demográfico que vamos a vivir en los próximos años nos obliga. No podemos ignorarlo”, dice Carlos Melo.

Te invitamos a revivir esta conversación sobre envejecimiento activo en el siguiente video o en los canales de YouTube de Caja Los Andes y La Tercera.