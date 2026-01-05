Match Point: Marco Miranda y el “segundo aire” del tenis chileno
El director del Fila Tour destaca la importancia del circuito nacional como el trampolín esencial hacia el profesionalismo, valorando el impulso clave que ha dado Dove Men+Care para elevar la calidad y cantidad de torneos en Chile. Según Miranda, el tenis vive un "segundo aire" en el país, donde este tipo de instancias son fundamentales para que las nuevas generaciones lleguen a la élite mundial.
