Despacho desde Perú: análisis al empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Voto a voto. La distancia entre los candidatos en la segunda vuelta presidencial en el país vecino no ha hecho más que acortarse. Desde Lima la periodista de La Tercera Cristina Cifuentes explica la tensa atmósfera que rodea los comicios, las acusaciones que han surgido, la diferencia entre los sondeos y qué pasos podrían tomar los candidatos en caso de victoria o de derrota.
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