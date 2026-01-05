Match Point: Robinson Gamonal y la misión de “construir futuro” para el talento joven
Dejar la raqueta profesional a los 20 años no fue el fin, sino el comienzo. El deportista transformó su experiencia en la cancha en un puente para las nuevas generaciones. A través de la gestión de becas en EE.UU. y la organización de torneos M15 y Challengers en suelo local, ha sido clave en el aumento del 20% de tenistas sudamericanos en el ranking mundial.
