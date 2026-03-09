SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Nestlé lidera el ranking de empresas más atractivas para atraer y fidelizar talento en Iberoamérica

    La compañía encabezó la primera edición de Merco Talento Iberoamérica 2026, medición internacional que evaluó la capacidad de las organizaciones de captar y fidelizar a trabajadores, en un mercado laboral cada vez más global, competitivo e interconectado

     
    Nestlé lidera el ranking de empresas más atractivas para atraer y fidelizar talento en Iberoamérica JESUS ANGELES

    Nestlé fue reconocida recientemente como la empresa líder con capacidad de atracción y retención de talento en la primera edición del ranking “Merco Talento Iberoamérica 2026”, elaborado por el monitor de reputación corporativa.

    “Este reconocimiento valida el camino que hemos construido en Chile y en el resto de Iberoamérica, y a la vez nos desafía a seguir soñando en grande como organización, bajo la convicción que cuando las personas están en el centro y crecen, la compañía también lo hace. Por eso, seguiremos impulsando una cultura donde cada colaborador se sienta valorado, inspirado y con oportunidades para desarrollar su máximo potencial”

    Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile

    Las otras empresas que componen el top 5 fueron Coca-Cola, AB InBev, Toyota y Google. A nivel sectorial, Nestlé también lideró el ranking en la categoría Alimentación, seguida de Pepsico y Bimbo.

    “Merco Talento Iberoamérica nace con el objetivo de entender cómo percibe el Talento a las empresas en un mercado cada vez más global y conectado. Las expectativas, las oportunidades y las comparaciones van más allá de las fronteras nacionales de cada país. Por esa razón, hoy más que nunca es clave medir, comparar y comprender el atractivo de las organizaciones desde una mirada iberoamericana”.

    Rodrigo Alvial, Director de Merco Chile

    Claves detrás de una cultura que atrae y retiene talento

    La compañía impulsa diversas iniciativas que fortalecen su propuesta de valor, reflejando a la vez su compromiso con la sociedad y su rol como agente de impacto positivo. Dentro de sus programas más destacados está la “Iniciativa por los Jóvenes Nestlé”, que en sus más de 10 años en el país ya ha beneficiado a más de 200 mil jóvenes, ofreciendo oportunidades de empleo y herramientas para insertarse en el mercado laboral.

    Asimismo, la compañía ha reforzado políticas de conciliación, como su programa de coparentalidad con postnatal extendido, con el objetivo de promover la corresponsabilidad en la crianza y el cuidado. A esto se suma “Pets At Work”, iniciativa pionera que permite a colaboradores asistir a la oficina junto a sus mascotas, promoviendo el bienestar y un entorno laboral más inclusivo.

    Estas acciones se han visto reflejadas también en otros reconocimientos obtenidos por Nestlé Chile en los últimos años, como el primer lugar en la categoría Alimentos en Merco Talento Chile desde el inicio del ranking, así como su presencia dentro de las 10 mejores empresas para jóvenes (First Job) y el reconocimiento como una de las mejores organizaciones para integrar vida personal y trabajo por Fundación Chile Unido.

    Más sobre:NestléAzertaTalentoEmpresasbranded-pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal

    RN prepara “jornada legislativa” con futuros ministros de Kast

    Entre la ceremonia y el almuerzo oficial: las gestiones para concretar una cita entre Kast y Lula

    Alcaldes progresistas firman la paz tras tensiones en coordinación y abren la puerta a nueva asociación

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado

    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal
    Chile

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal

    RN prepara “jornada legislativa” con futuros ministros de Kast

    Entre la ceremonia y el almuerzo oficial: las gestiones para concretar una cita entre Kast y Lula

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile
    El Deportivo

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado
    Cultura y entretención

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región
    Mundo

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso