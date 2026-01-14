Programa For Women in Science Chile visitó el Observatorio Paranal de ESO en Antofagasta

Con el fin de visibilizar la tecnología de punta y los avances que tiene el país en el ámbitoastronómico, el Observatorio Europeo Austral (ESO) y L’Oréal Groupe Chile organizaron una visita al Observatorio Paranal, instancia que tuvo como invitadas de honor a tres de las ganadoras del premio For Women in Science Chile, de las ediciones 2024 y 2025: Lucía Villar, Valeria Bravo y Fiorella Roco quienes fueron acompañadas por una comitiva conformada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la Academia Chilena de Ciencias y la Fundación Encuentros del Futuro, organizaciones aliadas del programa.

Interior del telescopio.

La jornada contempló la visita a dos instalaciones clave para el desarrollo de la astronomía a nivel mundial: el Very Large Telescope (VLT), el observatorio terrestre más productivo y avanzado actualmente, y cerro Armazones, lugar donde se emplazará el Extremely Large Telescope (ELT), el telescopio óptico más grande del mundo actualmente en construcción.

“Nuestro país es protagonista de la astronomía mundial, y ver a nuestras ganadoras recorrer un lugar como Paranal es una señal de lo que podemos lograr cuando promovemos la participación de las mujeres en la ciencia. Como compañía, queremos que más investigadoras lleguen a estos espacios, que lideren equipos, proyectos e instituciones, y For Women in Science es un programa pensado para abrir esas puertas y acelerar el cambio”, comentó Marcela Siri, directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de L’Oréal Groupe Chile.

Ganadoras del premio For Women In Science Chile, de las ediciones 2024 y 2025: Lucía Villar, Valeria Bravo y Fiorella.

La instancia permitió a los asistentes abrir nuevas oportunidades de vinculación con astrónomos, ingenieros e investigadores de ESO, promover el intercambio con referentes del ecosistema científico y visibilizar el trabajo de instituciones clave en el desarrollo de la ciencia en Chile.

Desde el Observatorio, destacaron la visita como un espacio para acercar el quehacer científico a las nuevas generaciones y fortalecer los vínculos con investigadoras jóvenes.

“En ESO creemos firmemente en la importancia de que más mujeres sean protagonistas en la ciencia. La visita al Observatorio Paranal de tres ganadoras del premio For Women in Science, junto a su comitiva, es una oportunidad única que nos permite conectar distintas disciplinas científicas y dialogar sobre los desafíos que aún tenemos por delante, incentivando a que más mujeres vean en la ciencia una opción de vida. Todo esto en el contexto único de los telescopios de vanguardia de Paranal y de la ventana excepcional al Universo que ofrecen sus cielos prístinos”, señaló Itziar de Gregorio, representante de ESO en Chile.

For Women In Science

El programa For Women in Science es una iniciativa global impulsada por L’Oréal Groupe y UNESCO desde hace más de 25 años, que busca visibilizar el trabajo de las científicas y fomentar una mayor participación femenina en el desarrollo del conocimiento. En Chile, se ha consolidado como uno de los reconocimientos más relevantes del país para investigadoras que cursan estudios de doctorado y posdoctorado. Desde su implementación, ha distinguido a 44científicas nacionales, promoviendo una comunidad activa y diversa de mujeres que transforman el futuro desde sus laboratorios. El programa en Chile cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID),el Observatorio Europeo Austral (ESO),la Academia Chilena de Ciencias, la Fundación Encuentros del Futuro y JCDecaux.