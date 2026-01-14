SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Programa For Women in Science Chile visitó el Observatorio Paranal de ESO en Antofagasta

    Ubicado en pleno desierto de Atacama y a 2.635 metros sobre el nivel del mar, el complejo se caracteriza por contar con las últimas innovaciones para el análisis del universo y es considerado uno de los mejores lugares del mundo para la astronomía terrestre.

     
    Delegación de For Women in Science visitando el lugar donde se emplazará el Extremely Large Telescope (ELT). Créditos: ESO

    Con el fin de visibilizar la tecnología de punta y los avances que tiene el país en el ámbitoastronómico, el Observatorio Europeo Austral (ESO) y L’Oréal Groupe Chile organizaron una visita al Observatorio Paranal, instancia que tuvo como invitadas de honor a tres de las ganadoras del premio For Women in Science Chile, de las ediciones 2024 y 2025: Lucía Villar, Valeria Bravo y Fiorella Roco quienes fueron acompañadas por una comitiva conformada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la Academia Chilena de Ciencias y la Fundación Encuentros del Futuro, organizaciones aliadas del programa.

    Interior del telescopio.

    La jornada contempló la visita a dos instalaciones clave para el desarrollo de la astronomía a nivel mundial: el Very Large Telescope (VLT), el observatorio terrestre más productivo y avanzado actualmente, y cerro Armazones, lugar donde se emplazará el Extremely Large Telescope (ELT), el telescopio óptico más grande del mundo actualmente en construcción.

    “Nuestro país es protagonista de la astronomía mundial, y ver a nuestras ganadoras recorrer un lugar como Paranal es una señal de lo que podemos lograr cuando promovemos la participación de las mujeres en la ciencia. Como compañía, queremos que más investigadoras lleguen a estos espacios, que lideren equipos, proyectos e instituciones, y For Women in Science es un programa pensado para abrir esas puertas y acelerar el cambio”, comentó

    Marcela Siri, directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de L’Oréal Groupe Chile.
    Ganadoras del premio For Women In Science Chile, de las ediciones 2024 y 2025: Lucía Villar, Valeria Bravo y Fiorella.

    La instancia permitió a los asistentes abrir nuevas oportunidades de vinculación con astrónomos, ingenieros e investigadores de ESO, promover el intercambio con referentes del ecosistema científico y visibilizar el trabajo de instituciones clave en el desarrollo de la ciencia en Chile.

    Desde el Observatorio, destacaron la visita como un espacio para acercar el quehacer científico a las nuevas generaciones y fortalecer los vínculos con investigadoras jóvenes.

    “En ESO creemos firmemente en la importancia de que más mujeres sean protagonistas en la ciencia. La visita al Observatorio Paranal de tres ganadoras del premio For Women in Science, junto a su comitiva, es una oportunidad única que nos permite conectar distintas disciplinas científicas y dialogar sobre los desafíos que aún tenemos por delante, incentivando a que más mujeres vean en la ciencia una opción de vida. Todo esto en el contexto único de los telescopios de vanguardia de Paranal y de la ventana excepcional al Universo que ofrecen sus cielos prístinos”, señaló

    Itziar de Gregorio, representante de ESO en Chile.

    For Women In Science

    El programa For Women in Science es una iniciativa global impulsada por L’Oréal Groupe y UNESCO desde hace más de 25 años, que busca visibilizar el trabajo de las científicas y fomentar una mayor participación femenina en el desarrollo del conocimiento. En Chile, se ha consolidado como uno de los reconocimientos más relevantes del país para investigadoras que cursan estudios de doctorado y posdoctorado. Desde su implementación, ha distinguido a 44científicas nacionales, promoviendo una comunidad activa y diversa de mujeres que transforman el futuro desde sus laboratorios. El programa en Chile cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID),el Observatorio Europeo Austral (ESO),la Academia Chilena de Ciencias, la Fundación Encuentros del Futuro y JCDecaux.

    Más sobre:branded tendenciasFor Women in Science 2025Observatorio ParanalAntofagasta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    La minería local presenta el menor nivel de emisiones de carbono en 14 años, impulsado por la descarbonización

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales
    Chile

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    FA tilda de “incomprensible” y “desmedido” que el PS suspenda alianza oficialista tras polémica por caso Gatica y Ley Naín Retamal

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero
    El Deportivo

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero

    Creyó que había ganado, celebró y terminó perdiendo el partido: el increíble momento que se vivió en el Australian Open

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto
    Cultura y entretención

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán
    Mundo

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender