Universidad Católica y Rosen sellan alianza con la remodelación de la Casa Cruzada

La Casa Cruzada, histórico recinto de Universidad Católica, se renovó por completo para presentar oficialmente su nuevo mobiliario. Esta transformación fue posible gracias a la alianza estratégica entre el club y Rosen. El evento no solo marcó la entrega de equipamiento actualizado para los jóvenes talentos, sino que también puso en valor la importancia del descanso y el bienestar como parte esencial en la formación integral de los futuros futbolistas.

En la ceremonia se relevó el trabajo conjunto entre Universidad Católica y Rosen, que permitió modernizar este emblemático espacio por el que han pasado numerosos jugadores camino al plantel profesional, incluyendo figuras como Gary Medel, Marcelino Núñez y Enzo Roco.

La renovación contempló la incorporación de más de 220 productos de la marca, pensados para acompañar el alto rendimiento y apoyar el desarrollo integral de los deportistas, subrayando que el descanso y el esparcimiento son claves en su crecimiento profesional.

Juan Pablo Pareja, Gerente General de Cruzados, profundizó en el valor simbólico y formativo, asegurando que la Casa Cruzada es un lugar “muy emblemático para la historia de la Católica”, y que hoy está dedicada 100% a “atender, a recibir, a cuidar a todos nuestros jugadores de mayor proyección”.

Respecto a la filosofía del club, Pareja recalcó la importancia de la formación integral, declarando que el objetivo es “formar buenas personas con un concepto valórico e integral”. Recordó también que esta inversión es una acción complementaria a proyectos anteriores, como el equipamiento del Claro Arena.

El ejecutivo enfatizó la relevancia del descanso en el rendimiento deportivo: “Entendemos que el bienestar y el descanso son parte fundamental de la formación de un futuro deportista de alto rendimiento”. Finalmente, agradeció el aporte de Rosen, destacando “la calidad de una empresa chilena”

Agustín Alfonso, Gerente de Marketing de Rosen, expresó el orgullo de la marca. El ejecutivo recordó que Rosen, con 67 años de vida y nacida en el sur de Chile, “siempre ha estado muy ligada al deporte”. Alfonso detalló la contribución de la marca y explicó que buscan “aportar con lo que sabemos hacer: descanso, tecnología e innovación”, lo que permite a los jugadores lograr una mejor recuperación y un “rendimiento superior”.

“Nosotros entendemos que el descanso es parte del entrenamiento... Por lo tanto, para tener un buen entrenamiento, para tener un buen rendimiento, es fundamental un buen colchón”, puntualiza Alfonso.

Alfonso también destacó su eslogan “Vivir como Soñamos”, y que ese mismo espíritu inspira a los jóvenes futbolistas a seguir sus metas. El Gerente de Rosen también reconoció la labor que realiza el club al inspirar a las juventudes, afirmando que es un ejemplo de cómo “es posible generar transformaciones sociales” a través del deporte.

Durante el cierre, Alfonso manifestó el compromiso de la marca con los residentes, esperando que los jugadores “puedan sentirse en un lugar más cálido, más cómodo, como en un hogar”, y aseguró que Cruzados siempre tendrá en Rosen “un partner, un socio, amigo”.

El evento contó con la presencia de los cerca de 18 jóvenes que viven permanentemente en la Casa Cruzada, incluyendo a los jugadores que conforman parte del plantel profesional Ignacio Pérez, Diego Corral y Clemente Montes.

Sobre la experiencia con el nuevo mobiliario, el defensor Ignacio Pérez comentó: “La verdad que se nota mucho el cambio, el espacio se ve mucho más lindo visualmente y las camas son mucho más cómodas. Al final el descanso es lo primordial para después uno poder rendir el fin de semana y hacerlo de la mejor manera”.