50 años del Metro

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando hablamos de mejorar la ciudad que cohabitamos, apuntamos a diversas acciones que desde la autoridad -como acuerdo mayoritario-, permiten materializar la integración social, el interés colectivo por sobre el individual y aportan sustentabilidad y seguridad a los viajes.

Nuestro Metro de Santiago ha llevado adelante la tarea de planificación, construcción de túneles, viaductos, carros y estaciones por más de cinco décadas. Pero esto también implica medio siglo de un acuerdo social amplio, de un proyecto común que debe ser cuidado, que nos enorgullece y debe seguir extendiendo sus beneficios.

Una de las mejores obras de nuestra historia merece este reconocimiento y cuidado pues, superando periodos gubernamentales, pone a la vista la importancia de los proyectos de ciudad, para mejorar la calidad de vida, asunto que debe ser priorizado por quienes propongan un nuevo gobierno, si es que verdaderamente pretenden mejorar la ciudad y nuestra manera de convivir.

Alberto Texido

Académico U. Chile

Consejero del CPI