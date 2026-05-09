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    Cartas al Director

    Acercamiento entre Chile y Bolivia

    Por 
    Cartas al director
    Los cancilleres de Chile y Bolivia, Francisco Pérez Mackenna y Fernando Aramayo. Foto: Cancillería de Bolivia.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Como Grupo de Mujeres Bolivia– Chile, que congrega a académicas y representantes de la sociedad civil, hemos acompañado el proceso de acercamiento entre nuestros países y la búsqueda de una agenda común. Trabajamos bajo ese mismo paradigma, convencidas de que los procesos de integración deben ser equitativos e inclusivos.

    Vemos con interés la continuidad de este esfuerzo a propósito de la reunión de los cancilleres Pérez Mackenna y Aramayo, con foco en integración, inversión y cooperación transfronteriza, suscribiendo varios instrumentos bilaterales que siguen una hoja de ruta común.

    Relevamos los esfuerzos realizados en los últimos años por las autoridades de ambos países para materializar una agenda que construye confianzas. Destacamos la reanudación en 2023, después de varios años de interrupción, del Comité de Integración y Frontera; el Consejo Empresarial de Chile–Bolivia (2023) y la modernización del ACE22 (enero 2026) que incluye la desgravación de productos e incorpora capítulos sobre comercio y género; y otro sobre pequeñas empresas y cooperativas, que ha sido el puntapié inicial para reactivar los vínculos económicos y la actividad empresarial.

    Asimismo, siendo la seguridad y estabilidad fronteriza una prioridad política compartida, en 2023 y 2024 se suscribieron acuerdos para enfrentar el robo y contrabando de vehículos, prevenir e investigar la trata de personas, mejorar nuestra coordinación migratoria y fortalecer la coordinación y cooperación para combatir el crimen organizado.

    Estamos comprometidas con este proceso; compartimos una frontera y una profunda historia intercultural que contribuye al diálogo y permite trabajar una agenda común en un marco de paz y beneficio mutuo para nuestros pueblos.

    Elizabeth Salguero (Coordinadora Bolivia); María Ester Udaeta; Ximena Flores; María del Carmen Almendras; Cristina Lazo (Coordinadora Chile); Alicia Frohmann; Gloria de la Fuente; Marta Maurás

    Representantes Grupo Bolivia-Chile

    Más sobre:Agenda comúnConfianzasSeguridadEstabilidad fronteriza

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