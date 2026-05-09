Escasez en Defensa
SEÑOR DIRECTOR:
Está muy bien ordenar la casa, cuidar y reformular el uso de los recursos públicos, pero en materia de Defensa se debe ser especialmente cuidadoso en cómo se comunica la escasez de medios frente a los ojos del mundo, por razones más que obvias. En este caso -excepcionalmente-, es sugerible no aplicar la enseñanza de la mujer del César; basta con ser, pero no parecer.
Ignacio Garay P.
Abogado
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