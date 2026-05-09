Escasez en Defensa

SEÑOR DIRECTOR:

Está muy bien ordenar la casa, cuidar y reformular el uso de los recursos públicos, pero en materia de Defensa se debe ser especialmente cuidadoso en cómo se comunica la escasez de medios frente a los ojos del mundo, por razones más que obvias. En este caso -excepcionalmente-, es sugerible no aplicar la enseñanza de la mujer del César; basta con ser, pero no parecer.

Ignacio Garay P.

Abogado