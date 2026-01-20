Actuación de Trump
SEÑOR DIRECTOR:
Con las recientes decisiones y acciones del Presidente Trump sobre Groenlandia, las palabras que pronunció Charles de Gaulle en 1969 —que fueron recogidas por el escritor André Malraux en su libro “Los Robles Talados” (Les Chênes qu’on Abat) de 1971— ya parecen una profecía a punto de cumplirse: “No creo que Estados Unidos, a pesar de su poder, tenga una política a largo plazo. Su deseo, que algún día cumplirán, es abandonar Europa. Ya verán”.
Carlos Cerda Acevedo
Abogado
