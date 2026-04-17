SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Acuerdo nacional antártico

    Por 
    Cartas al director
    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico Armada de Chile

    SEÑOR DIRECTOR:

    Compartiendo la columna de opinión “Acuerdo nacional antártico” de Soledad Alvear del 15 de abril, en cuanto a la importancia que significará la nueva discusión del Tratado Antártico en la próxima écada y lo fundamental que es ejercer nuestra vocación antártica a diario, estimo que hay un tema esencial pendiente que debe incorporarse en el mencionado acuerdo. Me refiero a lo fundamental que es incorporar esta vocación antártica desde la más temprana edad en nuestra sociedad y en la enseñanza escolar, considerando que un análisis las Bases Curriculares Escolares vigentes en nuestro país, nos muestra que en sus más de 1.300 páginas nunca se menciona la palabra Antártica.

    Gran desafío pendiente, toda vez que el país se encuentra hoy en pleno proceso de actualización de las Bases Curriculares Escolares.

    Carlos Fanta De la Vega

    Más sobre:EducaciónEnseñanzaAntártida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    Eliminar contribuciones para adultos mayores cuesta US$200 millones y Ejecutivo repondrá US$130 millones a Fondo Municipal

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones
    Chile

    Alcaldes oficialistas y de oposición en alerta por anuncio de Kast de avanzar en la eliminación de contribuciones

    Comisión de Educación de la Cámara despacha a sala proyecto de Escuelas Protegidas y oposición amenaza con ir al TC

    Megarreforma: choque de versiones entre ministros por límite a la gratuidad universitaria enreda al oficialismo

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones
    Negocios

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15
    El Deportivo

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

    En vivo: Chile se enfrenta a Bolivia por un cupo al Mundial, en los playoffs del Sudamericano Sub 17

    El lamento de Pellegrini tras el bochorno del Betis: “Ha sido una noche muy dura, entiendo el fastidio de la gente”

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”
    Cultura y entretención

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”
    Mundo

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”

    Israel y Hezbolá intercambian ataques en la última hora antes de que entre en vigor la tregua en Líbano

    Trump dice que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde