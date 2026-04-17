SEÑOR DIRECTOR:

Compartiendo la columna de opinión “Acuerdo nacional antártico” de Soledad Alvear del 15 de abril, en cuanto a la importancia que significará la nueva discusión del Tratado Antártico en la próxima écada y lo fundamental que es ejercer nuestra vocación antártica a diario, estimo que hay un tema esencial pendiente que debe incorporarse en el mencionado acuerdo. Me refiero a lo fundamental que es incorporar esta vocación antártica desde la más temprana edad en nuestra sociedad y en la enseñanza escolar, considerando que un análisis las Bases Curriculares Escolares vigentes en nuestro país, nos muestra que en sus más de 1.300 páginas nunca se menciona la palabra Antártica.

Gran desafío pendiente, toda vez que el país se encuentra hoy en pleno proceso de actualización de las Bases Curriculares Escolares.

Carlos Fanta De la Vega