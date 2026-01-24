Advertencias que no se pueden postergar

SEÑOR DIRECTOR:

Faltando una semana para conocer los datos del cierre fiscal 2025 y a la espera del próximo IFP, las cifras de ejecución fiscal a noviembre ya confirman un escenario largamente advertido: los ingresos no cumplieron las proyecciones y los esfuerzos de contención del gasto no fueron suficientes. Resultado de ello, tercer incumplimiento consecutivo de la regla fiscal y riesgos de financiamiento.

Aunque hablamos del año pasado, la preocupación se traslada al presente y debiera ser parte central de las definiciones en materia de política fiscal. El punto de partida es complejo cuando los ingresos de 2025 podrían ubicarse más de US$2.000 millones por debajo de lo proyectado, tensionando aún más el balance fiscal, que con seguridad superará el 3% del PIB.

A este escenario se suman presiones relevantes por el lado del gasto. El reajuste del sector público, cuyo financiamiento aún genera interrogantes, representará más de US$800 millones adicionales, según ha advertido el CFA.

La actualización de cifras de febrero constituirá una oportunidad para sincerar el estado de la hacienda pública. Más allá de los números coyunturales, lo que está sobre la mesa es la institucionalidad fiscal. Persistir en supuestos excesivamente optimistas, sin ajustes oportunos cuando los escenarios cambian, debilita la regla fiscal y limita el margen de acción de las próximas administraciones.

Cristina Torres Delgado

Directora Centro de Políticas Públicas

Facultad Economía, Negocios y Gobierno, U. San Sebastián