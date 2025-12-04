SEÑOR DIRECTOR:

Deseo expresar públicamente mi sincero agradecimiento a la Ilustre Municipalidad de Providencia por la Licitación Pública, destinada a la reparación del plinto del monumento al general de división Manuel Baquedano González, ubicado en el nudo que lleva su nombre.

Esta importante iniciativa no solo representa un acto concreto de resguardo del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, sino también un gesto de respeto hacia la memoria de uno de los personajes más relevantes de la historia republicana de Chile. La recuperación de este espacio simbólico constituye una señal clara de compromiso con la identidad, la historia y el cuidado de nuestros bienes monumentales.

Como sobrino tataranieto del general de división Manuel Baquedano González, y en representación del sentir de la Familia Baquedano, valoro profundamente este esfuerzo de la autoridad comunal, que contribuye a restituir la dignidad de un lugar que por años fue punto de encuentro y referencia para generaciones de chilenos.

Espero que acciones como esta continúen fortaleciéndose a lo largo del país, promoviendo el respeto por nuestra historia y fomentando la educación cívica de las nuevas generaciones.

Pablo Armando Baquedano Silva