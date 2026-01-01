SEÑOR DIRECTOR:

La izquierda no solo perdió el gobierno: perdió el control político y hoy actúa desde el miedo. Incapaz de aceptar el resultado democrático, opta por amarrar a 54.699 personas a la administración pública como un último intento por obstaculizar, desde dentro del Estado, al futuro gobierno de José Antonio Kast.

No se trata de estabilidad ni de continuidad institucional, como intentan justificar. Se trata de una maniobra burda para condicionar al próximo Ejecutivo y bloquear cualquier intento real de recuperación del país.

¿De verdad alguien cree que Chile puede salir adelante si se deja incrustada una burocracia formada bajo la lógica del gobierno del Presidente Gabriel Boric, muchas veces más leal a una causa ideológica que al servicio público?

La democracia no termina en las urnas cuando gana el adversario. Tampoco habilita a sabotear al gobierno entrante desde el aparato estatal. Quien no respeta el mandato ciudadano, no defiende la institucionalidad: la debilita y la erosiona.

Eulogia Lavín Moreno