Amenazas en colegios

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto a la nota “Efecto imitación: más de 60 colegios han suspendido clases por amenazas”, el Servicio Local de Educación Pública Los Parques aclara que la información sobre el Liceo Industrial Benjamín Franklin de Quinta Normal es errónea.

No existió una “amenaza de masacre” ni suspensión de clases por tal causa. Lo ocurrido respondió a una situación puntual de convivencia escolar, la cual fue atendida mediante acciones de apoyo y contención para los integrantes de la comunidad involucrados, junto a jornadas de reflexión interna para fortalecer el clima educativo.

La difusión de datos inexactos genera alarma pública innecesaria y afecta el trabajo de nuestros docentes y el aprendizaje de los estudiantes. Solicitamos la rectificación de estos puntos, apelando a un tratamiento informativo prudente que no estigmatice a los liceos públicos. Reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar y la sana convivencia de nuestras comunidades.

Ulises Jaque

Director ejecutivo SLEP Los Parques