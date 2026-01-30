SEÑOR DIRECTOR:

La visita del Presidente electo a El Salvador parece ser una decisión valiente y que habla de la seriedad que lo inspira para buscar soluciones a la crisis de seguridad. Se escuchan opiniones contrarias a ello que solo muestran cortedad intelectual, ignorancia y arrogancia. En la actualidad circunda la anopía, esa pérdida de visión, que inmoviliza.

Considero que hay que tener mucho descaro para insinuar lo que corresponde o no hacer, en circunstancias que los cuatro últimos años en materia de cárceles solo se destacan los balances negativos.

Los internos no conocen, ni ven el término a las dramáticas desatenciones médicas, la oportuna medicación para sus dolencias, las muertes evitables, el cese de los abusos de poder, el hacinamiento diabólico, el fin de la “palo terapia”, las múltiples amenazas, la estrategia para aterrorizar y deshumanizar, la venta de drogas por algunos gendarmes, el comercio ilegal, sexual y brutal, etc. El problema de fondo es que la administración actual se ha negado a subsanar la ausencia ética y moral que se despliega a sus anchas.

Que el señor Kast tenga la esperanza, la grandeza y dignidad humana que lo lleven a examinar formas y maneras nuevas de ofrecer algo distinto a quienes cumplen sus penas.

Pbro. Nicolás Vial Saavedra

Presidente Fundación Paternitas