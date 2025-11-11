Ausencia del sistema judicial en el debate

SEÑOR DIRECTOR:

Sorprende que en el debate presidencial de Anatel ningún periodista haya planteado la podredumbre que por estos días se ventila en el sistema judicial, como si esto no fuera un inquietante síntoma de erosión de nuestro Estado de Derecho. ¿Cuánto más debe resquebrajarse nuestra institucionalidad y la confianza ciudadana para que la corrupción sea tema de debate presidencial?

Jorge Jaraquemada

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán