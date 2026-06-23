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    Cartas al Director

    Ausentismo escolar

    Por 
    Cartas al director
    02 Diciembre 2022 Entrevista a Macarena Castillo, asistente social del colegio Complejo Educacional La Reina / Desercion escolar / Sala de clases vacia. Foto: Andres Perez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    El 9 de junio, la OCDE publicó el informe Every Day Counts, y sus datos sobre Chile deberían preocuparnos profundamente. Desde 2015, nuestro país lidera, junto a Eslovaquia, las mayores tasas de ausentismo escolar en cuarto básico entre 59 países evaluados por la prueba TIMSS. La tendencia es al alza.

    No se trata solo de cifras. El ausentismo grave: menos del 85% de asistencia anual, casi se duplicó entre 2018 y 2022, pasando de 19,4% a 37,6%. Y aunque en 2024 bajó al 27,1%, seguimos muy por encima de niveles prepandemia.

    Lo más revelador es el vínculo con la pobreza: los estudiantes con mayor inasistencia son también quienes enfrentan inseguridad alimentaria en sus hogares. El problema no es de voluntad ni de disciplina; es estructural.

    La OCDE es clara: las sanciones no funcionan. Chile necesita políticas de apoyo integral, sistemas de alerta temprana y comunidades educativas que pongan al estudiante en el centro.

    Cada día de clase perdido es una oportunidad que no vuelve.

    Susana Fabiola Gómez Zuloaga

    Académica e Investigadora

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