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    Cartas al Director

    Abandonamos a los no alineados

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Ingresamos en 1971 en plena Guerra Fría, como alternativa a los bloques de la URSS y los EEUU. Válido ante sus confrontaciones por el dominio mundial. Ahora, el mundo es otro, con más potencias desencontradas, sin un enfrentamiento directo, y un sistema internacional desafiado por ellas.

    Argumentamos que “el movimiento ya no responde a la realidad internacional”, lo que podría ser una generalización. Para verificarlo, la mejor manera es comprobar sus objetivos actuales. En la última reunión de alto nivel en Kampala, Uganda (enero 2024), la convocatoria fue: “Puntualizar la cooperación para una influencia global compartida”. Y los temas acordados:

    A. Condenar enérgicamente el conflicto de Gaza, las operaciones militares de Israel, y el apoyo a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Chile participó en ello durante el gobierno pasado. El actual ha reestablecido sus relaciones con Israel.

    B. Reafirmación de los principios de autodeterminación, no injerencia externa, rechazo a sanciones económicas unilaterales. Podría contradecir el anterior.

    C. Respaldo a Palestina, a Cuba y a Venezuela. Temas que han variado totalmente.

    D. Cooperación Sur-Sur; reforma urgente del Consejo de Seguridad para una mayor participación de países en desarrollo. No parece posible.

    Todos han evolucionado. Demostrativo de que ante el movimiento el dilema es: modificarlos, lo que parece muy poco probable, o abandonarlo como sucedió.

    Samuel Fernández Illanes

    Embajador (r) y consejero Centro de Estudios en Política Internacional, U. Central

    Más sobre:Política exteriorSistema internacionalRealidad internacional

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