Una imagen de María Elena, la única oficina salitrera que queda en la Región de Antofagasta. Foto: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Han pasado casi 5 meses ya desde que asumiera el nuevo gobierno y, en materia de gestión o de ajustes conceptuales adoptables vía administrativa, no ha habido avance alguno en el Consejo de Monumentos. Seguimos exactamente igual a como estábamos antes.

¿Por que no se adopta una definición reglamentaria de que es lo arqueológico acorde a lo acordado ya en el Parlamento? ¿Por qué no se dicta el reglamento orgánico del Consejo de Monumentos? ¿Qué habrá que esperar ?

La Ley de Patrimonio está en trámite, es verdad, pero puede tardar meses o incluso años, mientras tanto necesitamos respuestas.

Se puede caminar y mascar chicle.

Óscar Acuña Poblete

Abogado