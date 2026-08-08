Consejo de Monumentos
SEÑOR DIRECTOR:
Han pasado casi 5 meses ya desde que asumiera el nuevo gobierno y, en materia de gestión o de ajustes conceptuales adoptables vía administrativa, no ha habido avance alguno en el Consejo de Monumentos. Seguimos exactamente igual a como estábamos antes.
¿Por que no se adopta una definición reglamentaria de que es lo arqueológico acorde a lo acordado ya en el Parlamento? ¿Por qué no se dicta el reglamento orgánico del Consejo de Monumentos? ¿Qué habrá que esperar ?
La Ley de Patrimonio está en trámite, es verdad, pero puede tardar meses o incluso años, mientras tanto necesitamos respuestas.
Se puede caminar y mascar chicle.
Óscar Acuña Poblete
Abogado
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.