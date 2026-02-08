SUSCRÍBETE POR $1100
    Bachelet a la ONU

    SEÑOR DIRECTOR:

    El eventual respaldo del Presidente electo, José Antonio Kast, a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU no puede ser leído como un gesto de buena voluntad diplomática sin contrapartidas. En política, y especialmente en política exterior, los apoyos no son simbólicos; son instrumentos de negociación.

    Si la izquierda espera que un gobierno de derecha avale a una figura que encarna su proyecto político, entonces debe estar dispuesta a ofrecer algo concreto y verificable a cambio. No se trata de revanchismo ni de obstrucción, sino de realismo político.

    La candidatura de Bachelet es un activo estratégico para el progresismo internacional y, como tal, tiene un precio. Condicionar el respaldo a acuerdos mínimos permitiría transformar un gesto incómodo en una oportunidad política para ambos sectores.

    La pregunta entonces no es si Kast debe apoyar a Bachelet, sino qué está dispuesta a conceder la izquierda para merecer ese apoyo. La diplomacia, como la política, no se basa en simpatías, sino en intereses.

    Iván Olguín

    Periodista y Cientista Político

