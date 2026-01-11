Brecha territorial de la pobreza

SEÑOR DIRECTOR:

La disminución de la pobreza que revela la Casen 2024 es ciertamente una buena noticia, aun con muchos análisis por venir. Sin embargo, esta lectura agregada de los resultados oculta las particularidades e inequidades que se hacen evidentes al observar el fenómeno desde una perspectiva territorial.

En efecto, tanto en la medición de pobreza por ingresos como en la pobreza multidimensional, los niveles en zonas rurales superan en cerca de siete puntos porcentuales a los observados en áreas urbanas. Esta diferencia no es nueva, pero vuelve a poner en evidencia la desigualdad estructural que afecta a gran parte de los territorios del país.

Estos nuevos datos nos dan una gran oportunidad de focalizar las acciones y partir por cerrar las principales brechas que los diagnósticos han mostrado de modo permanente en torno a educación, servicios básicos, autonomía de los ingresos y seguridad social, logrando así una reducción equitativa de la pobreza en todo el territorio.

José Luis Romero V.

Profesor adjunto Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC