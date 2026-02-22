SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Cáncer y rol trascendental del Estado

    Por 
    Cartas al director
    El misterio de qué causa el cáncer en los jóvenes se centra en el intestino Alamy Stock Photo

    SEÑOR DIRECTOR,

    Una columna publicada en su medio (19 febrero) sostiene que el cumplimiento GES de 98,1% vs. 97,8% en 2021 no refleja la realidad oncológica por aumento de retrasos. Compartimos que no hay espacio para autocomplacencia, pero sin elegir cifras puntuales para argumentar —como disminución en retrasos de cirugía de vesícula (preventiva de cáncer) de 3.468 en 2021 a 2.488 en 2025, o en cáncer gástrico de 1.502 a 1.258—, destacamos avances sostenidos: en 19 problemas de salud de cáncer, los retrasos son el 0,40% del total de garantías, mejor que el 0,44% en 2021.

    El año 2025 registra 1.587.105 atenciones oncológicas sólo en la red pública. Más acceso genera más garantías, creciendo con 90 patologías GES de 3.077.760 (2021) a 5.477.932 (2025), y esto, mejorando el cumplimiento.

    En cáncer cervicouterino, el tamizaje tiene una nueva garantía con métodos moleculares y estrategias móviles para llegar a más personas lejos de centros urbanos. Junto a eso, la incorporación de la mejor vacuna preventiva disponible.

    Entre 2022 y 2025, el Plan Nacional de Cáncer invirtió más de $269 mil millones en infraestructura y equipamiento de alta complejidad, como aceleradores lineales, tomógrafos y mamógrafos, aumentando la resolutividad regional.

    Además, sumamos medicamentos de alto costo, gracias a acuerdos de riesgo compartido con la industria y, mediante compras centralizadas, la demora en fármacos oncológicos bajó de 60 a 18 días.

    Valoramos que se reconozca el rol insustituible del Estado y GES en el abordaje integral del cáncer, especialmente en medio de la constante amenaza a la inversión fiscal, que olvida que tras cada garantía retrasada hay personas que necesitan respuestas oportunas, 80% de ellas en la red pública. Esa ha sido la brújula de nuestro trabajo y debería guiar el debate público.

    Dra. Ximena Aguilera, Ministra de Salud

    Dr. Bernardo Martorell, Subsecretario de Redes Asistenciales

    Más sobre:CáncerSaludMinsalEstadoGES

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Tormenta invernal peligrosa”: alcalde de Nueva York declara estado de emergencia para la ciudad por intensas nevadas

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

    Washington destaca muerte de “El Mencho” como “un gran acontecimiento para México, EE.UU., Latinoamérica y el mundo”

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Fundador de Telegram acusa a Rusia de restringir aplicación para forzar uso de app estatal

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén
    Chile

    Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Homicidio en Vallenar: adolescente queda detenido tras fatal ataque con arma blanca

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”
    Negocios

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    “Los errores graves se mantienen”: el duro reclamo de La Serena tras los polémicos arbitrajes en la Liga de Primera
    El Deportivo

    “Los errores graves se mantienen”: el duro reclamo de La Serena tras los polémicos arbitrajes en la Liga de Primera

    A solo horas de su inicio: ola de violencia en México obliga a postergar partido del Querétaro de Esteban González

    En vivo: Alejandro Tabilo va por el título ante Tomás Etcheverry en la final ATP de Río de Janeiro 2026

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar

    Bomba Estéreo tantea su debut en Viña 2026: su vínculo con Chile y cómo el desamor inspira su nuevo álbum

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    “Tormenta invernal peligrosa”: alcalde de Nueva York declara estado de emergencia para la ciudad por intensas nevadas
    Mundo

    “Tormenta invernal peligrosa”: alcalde de Nueva York declara estado de emergencia para la ciudad por intensas nevadas

    Washington destaca muerte de “El Mencho” como “un gran acontecimiento para México, EE.UU., Latinoamérica y el mundo”

    Quien era “El Mencho”: el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación que fue abatido por el ejército mexicano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio