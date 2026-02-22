Cáncer y rol trascendental del Estado

El misterio de qué causa el cáncer en los jóvenes se centra en el intestino

SEÑOR DIRECTOR,

Una columna publicada en su medio (19 febrero) sostiene que el cumplimiento GES de 98,1% vs. 97,8% en 2021 no refleja la realidad oncológica por aumento de retrasos. Compartimos que no hay espacio para autocomplacencia, pero sin elegir cifras puntuales para argumentar —como disminución en retrasos de cirugía de vesícula (preventiva de cáncer) de 3.468 en 2021 a 2.488 en 2025, o en cáncer gástrico de 1.502 a 1.258—, destacamos avances sostenidos: en 19 problemas de salud de cáncer, los retrasos son el 0,40% del total de garantías, mejor que el 0,44% en 2021.

El año 2025 registra 1.587.105 atenciones oncológicas sólo en la red pública. Más acceso genera más garantías, creciendo con 90 patologías GES de 3.077.760 (2021) a 5.477.932 (2025), y esto, mejorando el cumplimiento.

En cáncer cervicouterino, el tamizaje tiene una nueva garantía con métodos moleculares y estrategias móviles para llegar a más personas lejos de centros urbanos. Junto a eso, la incorporación de la mejor vacuna preventiva disponible.

Entre 2022 y 2025, el Plan Nacional de Cáncer invirtió más de $269 mil millones en infraestructura y equipamiento de alta complejidad, como aceleradores lineales, tomógrafos y mamógrafos, aumentando la resolutividad regional.

Además, sumamos medicamentos de alto costo, gracias a acuerdos de riesgo compartido con la industria y, mediante compras centralizadas, la demora en fármacos oncológicos bajó de 60 a 18 días.

Valoramos que se reconozca el rol insustituible del Estado y GES en el abordaje integral del cáncer, especialmente en medio de la constante amenaza a la inversión fiscal, que olvida que tras cada garantía retrasada hay personas que necesitan respuestas oportunas, 80% de ellas en la red pública. Esa ha sido la brújula de nuestro trabajo y debería guiar el debate público.

Dra. Ximena Aguilera, Ministra de Salud

Dr. Bernardo Martorell, Subsecretario de Redes Asistenciales