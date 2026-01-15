SUSCRÍBETE POR $1100
    Casen: un llamado urgente por la niñez vulnerable

    Por 
    Cartas al director
    Casen: un llamado urgente por la niñez vulnerable

    SEÑOR DIRECTOR:

    Los recientes resultados de la Encuesta Casen 2024 nos interpelan como sociedad y nos llaman a la acción urgente en favor de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

    Los indicadores nos muestran una realidad que no podemos ignorar. Un 25% de los niños y niñas chilenos no tienen las condiciones básicas para lograr un estándar de vida digno. Esta brecha se acrecienta en niños de sectores rurales, pertenecientes a pueblos indígenas, familias de inmigrantes, y niños con alguna discapacidad.

    Desde Aldeas Infantiles SOS Chile, observamos con especial preocupación cómo la pobreza multidimensional impacta directamente en el acceso a educación de calidad, salud, vivienda digna y entornos protectores. Cada estadística representa una historia real: un niño sin alimentación adecuada, una adolescente que abandona sus estudios, un joven con aspiraciones truncadas.

    La niñez y adolescencia son períodos críticos donde se construyen las bases del futuro. Las carencias de hoy perpetuarán los ciclos de pobreza si no actuamos con determinación.

    No es suficiente abordar la pobreza chilena solo para su análisis multidimensional, se requiere una respuesta estructural e integral que genere y acerque las oportunidades de crecimiento y desarrollo, en todas sus dimensiones, a las familias que no las tienen a su alcance.

    Los datos de la Casen 2024 son un mandato ético. El futuro de Chile se construye hoy, en cada decisión que tomemos por nuestros niños y niñas.

    Osvaldo Salazar

    Director nacional Aldeas Infantiles SOS

    Más sobre:Encuesta Casenpobreza multidimensionalniñez

