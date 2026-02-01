Cenizas y memoria

SEÑOR DIRECTOR:

El fuego no discute ideologías deja cenizas siempre. El incendio sin humo ni sirenas se instala en silencio, quiebra la confianza y va doblando las instituciones hasta sucumbirlas. El incendio social ya lo conocemos, sabemos cómo empieza- con descargas justificadas, con palabras que celebran el fuego ajeno- y sabemos cómo termina- con barrios destruidos; instituciones heridas y una comunidad que tarda años en reconstruirse.

Por ello, más que indignación, necesitamos memoria y más que consignas, reglas claras, justicia y coraje para decirle que no a los incendiarios, vengan de donde vengan.

Alejandra Velasco Ibáñez

Abogada