    Cenizas y memoria

    Por 
    Cartas al director
    Foto: Referencial/Aton Chile.

    SEÑOR DIRECTOR:

    El fuego no discute ideologías deja cenizas siempre. El incendio sin humo ni sirenas se instala en silencio, quiebra la confianza y va doblando las instituciones hasta sucumbirlas. El incendio social ya lo conocemos, sabemos cómo empieza- con descargas justificadas, con palabras que celebran el fuego ajeno- y sabemos cómo termina- con barrios destruidos; instituciones heridas y una comunidad que tarda años en reconstruirse.

    Por ello, más que indignación, necesitamos memoria y más que consignas, reglas claras, justicia y coraje para decirle que no a los incendiarios, vengan de donde vengan.

    Alejandra Velasco Ibáñez

    Abogada

