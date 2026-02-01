Cenizas y memoria
SEÑOR DIRECTOR:
El fuego no discute ideologías deja cenizas siempre. El incendio sin humo ni sirenas se instala en silencio, quiebra la confianza y va doblando las instituciones hasta sucumbirlas. El incendio social ya lo conocemos, sabemos cómo empieza- con descargas justificadas, con palabras que celebran el fuego ajeno- y sabemos cómo termina- con barrios destruidos; instituciones heridas y una comunidad que tarda años en reconstruirse.
Por ello, más que indignación, necesitamos memoria y más que consignas, reglas claras, justicia y coraje para decirle que no a los incendiarios, vengan de donde vengan.
Alejandra Velasco Ibáñez
Abogada
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.